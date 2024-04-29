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صحة

اليوم العالمي للرقص.. تمرين لتقوية القلب

Lebanon 24
29-04-2024 | 15:00
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يتم الاحتفال اليوم 29 أبريل باليوم العالمى للرقص، ويتخطى دوره الرقص من كونه أحد أنواع الفنون إلا أنه يؤثر بشكل إيجابى على صحتك، وفيما يلى نعرض أبرز فوائد للرقص لتعزيز الصحة. 

يمكن أن يكون الرقص وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية اعتمادًا على شدة جلسة الرقص ومدتها، يمكن أن يختلف عدد السعرات الحرارية المحروقة بناءً على عوامل مثل نوع الرقص ووزنك وكثافة حركاتك.

 تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يعد الرقص تمرينًا رائعًا للقلب والأوعية الدموية، فهو يضخ قلبك ويحسن الدورة الدموية، يمكن أن يساعد الرقص المنتظم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وخفض ضغط الدم، وتحسين اللياقة البدنية للقلب والأوعية الدموية بشكل عام.

 تقوية العضلات

تعمل أنماط الرقص المختلفة على إشراك مجموعات عضلية مختلفة، مما يساعد على تقوية الجسم وتقويته، على سبيل المثال، يقوي الباليه الساقين والعضلات الأساسية، بينما تعمل رقصات السالسا والرقص على الساقين والوركين والجزء العلوي من الجسم. أثناء قيامك بالرقص، فأنت تقوم بشكل أساسي بتدريبات المقاومة، مما قد يؤدي إلى تحسين قوة العضلات وتعريفها.

 المرونة والتوازن

يتضمن الرقص مجموعة واسعة من الحركات التي تعمل على تحسين المرونة والتوازن، مع مرور الوقت، ستلاحظ زيادة المرونة في المفاصل والعضلات، مما يقلل من خطر الإصابات ويعزز القدرة على الحركة بشكل عام.

 تحسين المزاج

ثبت أن الرقص يعزز المزاج ويقلل مستويات التوتر، يؤدي الجمع بين النشاط البدني والحركة الإيقاعية والموسيقى إلى إطلاق مادة الإندورفين، وهي المواد الكيميائية الطبيعية التي تساعد على الشعور بالسعادة في الجسم، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف مشاعر القلق والاكتئاب.

 إدارة الوزن

يمكن أن يساهم الرقص المنتظم في إدارة الوزن عن طريق حرق السعرات الحرارية وزيادة التمثيل الغذائي، عند دمجه مع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يساعدك الرقص على تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه.

( اليوم السابع)
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