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صحة

العلاقة بين جفاف العين والصداع

Lebanon 24
30-04-2024 | 15:00
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يحدث جفاف العين عندما لا تنتج العين كمية كافية من الدموع أو عندما تتبخر الدموع من سطح العين بسرعة كبيرة. وتظهر هذه الحالة في أعراض مختلفة، بما في ذلك عدم الراحة في العين، وانخفاض أو زيادة الدموع، والاحمرار، والحكة، والإحساس بوجود الحصى مما يؤدى للصداع. 

وتكون العيون الجافة أكثر عرضة لإرهاق العين المبكر وإجهادها وتهيجها، خاصة أثناء الأنشطة التي تتطلب من الشخص التركيز على مسافة قريبة لفترة طويلة، مثل القراءة أو العمل على جهاز رقمي مثل الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. يمكن أن يؤدي هذا إلى ألم حول العينين والصداع اللاحق.

 نصائح لتقليل جفاف العين والصداع:

تحسين مساحة العمل

ضع شاشة الكمبيوتر تحت مستوى العين قليلًا وعلى مسافة ذراع واحدة، و ستساعد الشاشات المضادة للوهج مع تباين السطوع وحجم الخط في المشاهدة المريحة. 

 قطرات العين

استخدم قطرات العين المرطبة بانتظام أثناء استخدام الأجهزة الرقمية لتكملة الدموع الطبيعية للتخلص من الجفاف، وعادة ما يخفف من أعراض مرض جفاف العين في غضون شهر، ومع ذلك، قد يستغرق التحسن الملحوظ في العلامات عدة أشهر حتى يظهر.

 نظام عذائي

بحسب الجمعية البصريات الأميركية(AOA)، إن تعزيز نظامك الغذائي بالفيتامينات القوية ومضادات الأكسدة والمعادن يمكن أن يعزز رؤيتك وصحة عينيك بشكل عام، لذلك، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة والأحماض الدهنية الأساسية مثل الفواكه الملونة والخضروات الخضراء والمكسرات والأسماك والبيض. لا تنس أيضًا أن تحافظ على رطوبة جسمك لأن ذلك يساعد عينيك على إنتاج الدموع التي تعمل على تليين وتغذية سطح عينيك.

 استخدام الشاشة المنظم

يجب عليك تجنب وقت الشاشة غير الضروري، والتمرير المستمر لشاشات الهاتف المحمول، خاصة قبل النوم لتحسين صحة العين وجودة النوم.

 إجراء فحوصات كاملة للعين لتصحيح أي أخطاء انكسارية أو أي أمراض في العين قد تعرض العين للجفاف والصداع.

( اليوم السابع)
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