فوائد جوهرية لتناول التفاح الأخضر.. لا تفوتها

التفاح الأخضر هو نوع من أنواع التفاح يتميز بلونه الأخضر، و يُعدّ من أكثر أنواع الفواكه شعبية في العالم.



ويُعرف التفاح الأخضر بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة.. فما هي أبرزها؟

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غني بالألياف الغذائية:

يُعدّ التفاح الأخضر مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، التي تُساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع ومساعدة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.



مضادات الأكسدة:

يحتوي التفاح الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي تُحارب الجذور الحرة وتُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.



فيتامين سي:

يُعدّ التفاح الأخضر مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، الذي يُعزّز المناعة ويُحافظ على صحة البشرة ويُساعد في امتصاص الحديد.



البوتاسيوم:

يحتوي التفاح الأخضر على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لصحة القلب وضبط ضغط الدم.



مُنخفض السعرات الحرارية:

يُعدّ التفاح الأخضر منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لخفض الوزن أو الحفاظ على وزنهم. (الامارات نيوز)