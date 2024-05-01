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صحة

فوائد جوهرية لتناول التفاح الأخضر.. لا تفوتها

Lebanon 24
01-05-2024 | 04:55
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التفاح الأخضر هو نوع من أنواع التفاح يتميز بلونه الأخضر، و يُعدّ من أكثر أنواع الفواكه شعبية في العالم.

ويُعرف التفاح الأخضر بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة.. فما هي أبرزها؟
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غني بالألياف الغذائية:
يُعدّ التفاح الأخضر مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، التي تُساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع ومساعدة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

مضادات الأكسدة:
يحتوي التفاح الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي تُحارب الجذور الحرة وتُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

فيتامين سي:
يُعدّ التفاح الأخضر مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، الذي يُعزّز المناعة ويُحافظ على صحة البشرة ويُساعد في امتصاص الحديد.

البوتاسيوم:
يحتوي التفاح الأخضر على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لصحة القلب وضبط ضغط الدم.

مُنخفض السعرات الحرارية:
يُعدّ التفاح الأخضر منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لخفض الوزن أو الحفاظ على وزنهم. (الامارات نيوز)

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