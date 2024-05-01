فوائد جوهرية لتناول التفاح الأخضر.. لا تفوتها

التفاح الأخضر هو نوع من أنواع التفاح يتميز بلونه الأخضر، و يُعدّ من أكثر أنواع الفواكه شعبية في العالم.
ويُعرف التفاح الأخضر بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة.. فما هي أبرزها؟
غني بالألياف الغذائية:
يُعدّ التفاح الأخضر مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، التي تُساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع ومساعدة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.
مضادات الأكسدة:
يحتوي التفاح الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي تُحارب الجذور الحرة وتُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.
فيتامين سي:
يُعدّ التفاح الأخضر مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، الذي يُعزّز المناعة ويُحافظ على صحة البشرة ويُساعد في امتصاص الحديد.
البوتاسيوم:
يحتوي التفاح الأخضر على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لصحة القلب وضبط ضغط الدم.
مُنخفض السعرات الحرارية:
يُعدّ التفاح الأخضر منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لخفض الوزن أو الحفاظ على وزنهم. (الامارات نيوز)