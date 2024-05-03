مهمّة للصحة.. هكذا تستطيع أن تستفيد من بذور دوّار الشمس

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فما هي أبرز فوائدها؟ إن استهلاك البذور، مثل بذور دوار الشمس، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعزيز صحتك العامة؛ فهذه البذور ليست لذيذة فحسب، بل هي مصدر قوي للعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية.



فوائد بذور دوار الشمس

بذور زهرة دواء الشمس مصدر غني بالعناصر الغذائية؛ فهي تحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. كما تعد بذور دوار الشمس مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والسيلينيوم والنحاس والزنك، وكلها تلعب أدوارًا حيوية في وظائف الجسم المختلفة.



ووفقا لكيمياء BMC، فإن بذور دوار الشمس غنية بالمواد المغذية والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات وللميكروبات، ومضادة لمرض السكر، وخافضة للضغط، وخصائص التئام الجروح.



صحة القلب

من فوائد بذور دوار الشمس المذهلة أنها تساعد على تعزيز صحة القلب «اذ إن الدهون الموجودة في هذه البذور صحية للقلب، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة». حسب ما يذكر الدكتور سينغوال، قائلا «إن استهلاك هذه الدهون الصحية يمكن أن يساعد في خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أي الكوليسترول السيئ مع زيادة مستويات الكولسترول الجيد، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية».



تدعم إدارة الوزن

وأوضح سينغوال «على الرغم من صغر حجمها، إلا أن تناول بذور دوار الشمس تشعرك بالشبع بسبب محتواها العالي من الألياف؛ حيث تساعد الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترات أطول، ما يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية ويعزز التحكم في الوزن».



يمكن أن يساعد تضمين بذور دوار الشمس كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى الوجبات في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع الإفراط فيه.



تعزز المناعة

تعتبر بذور دوار الشمس مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز وظيفة المناعة لديك. لأنها تحتوي على الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين E والسيلينيوم والزنك، والتي تلعب دورا حاسما في تقوية جهاز المناعة.



ومن المعروف أن هذه العناصر الغذائية تعمل على تحسين قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض. لذا، فإن إضافة هذه البذور الى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة جهازك المناعي ومرونته.



تعزز صحة الجلد

إن محتوى فيتامين E الموجود في بذور دوار الشمس يجعلها مفيدة لصحة الجلد.



ويبين سينغوال أن فيتامين E معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية خلايا الجلد من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة والضغوطات البيئية. وقد يساهم الاستهلاك المنتظم لبذور دوار الشمس في الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا. (الشرق الاوسط)