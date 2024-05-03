23
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
26
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مهمّة للصحة.. هكذا تستطيع أن تستفيد من بذور دوّار الشمس
Lebanon 24
03-05-2024
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
إن استهلاك البذور، مثل بذور دوار الشمس، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعزيز صحتك العامة؛ فهذه البذور ليست لذيذة فحسب، بل هي مصدر قوي للعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية.
Advertisement
فما هي أبرز فوائدها؟
فوائد بذور دوار الشمس
بذور زهرة دواء الشمس مصدر غني بالعناصر الغذائية؛ فهي تحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. كما تعد بذور دوار الشمس مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والسيلينيوم والنحاس والزنك، وكلها تلعب أدوارًا حيوية في وظائف الجسم المختلفة.
ووفقا لكيمياء BMC، فإن بذور دوار الشمس غنية بالمواد المغذية والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات وللميكروبات، ومضادة لمرض السكر، وخافضة للضغط، وخصائص التئام الجروح.
صحة القلب
من فوائد بذور دوار الشمس المذهلة أنها تساعد على تعزيز صحة القلب «اذ إن الدهون الموجودة في هذه البذور صحية للقلب، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة». حسب ما يذكر الدكتور سينغوال، قائلا «إن استهلاك هذه الدهون الصحية يمكن أن يساعد في خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أي الكوليسترول السيئ مع زيادة مستويات الكولسترول الجيد، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية».
تدعم إدارة الوزن
وأوضح سينغوال «على الرغم من صغر حجمها، إلا أن تناول بذور دوار الشمس تشعرك بالشبع بسبب محتواها العالي من الألياف؛ حيث تساعد الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترات أطول، ما يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية ويعزز التحكم في الوزن».
يمكن أن يساعد تضمين بذور دوار الشمس كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى الوجبات في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع الإفراط فيه.
تعزز المناعة
تعتبر بذور دوار الشمس مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز وظيفة المناعة لديك. لأنها تحتوي على الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين E والسيلينيوم والزنك، والتي تلعب دورا حاسما في تقوية جهاز المناعة.
ومن المعروف أن هذه العناصر الغذائية تعمل على تحسين قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض. لذا، فإن إضافة هذه البذور الى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة جهازك المناعي ومرونته.
تعزز صحة الجلد
إن محتوى فيتامين E الموجود في بذور دوار الشمس يجعلها مفيدة لصحة الجلد.
ويبين سينغوال أن فيتامين E معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية خلايا الجلد من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة والضغوطات البيئية. وقد يساهم الاستهلاك المنتظم لبذور دوار الشمس في الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا. (الشرق الاوسط)
المصدر:
الشرق الاوسط
Advertisement
الأكثر قراءة
ياسمينا زيتون تكشف حقيقة نيلها مكافأة مادية في "ملكة جمال العالم"
Lebanon 24
ياسمينا زيتون تكشف حقيقة نيلها مكافأة مادية في "ملكة جمال العالم"
05:26 | 2024-05-02
02/05/2024 05:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو غضب في الدامور... ومطالبات بتحرّك فوريّ
Lebanon 24
بالفيديو غضب في الدامور... ومطالبات بتحرّك فوريّ
08:12 | 2024-05-02
02/05/2024 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استضافتها "التيك توكر" الموقوف وتعرضها لهجوم شرس.. كيف ردت رابعة الزيات؟
Lebanon 24
بعد استضافتها "التيك توكر" الموقوف وتعرضها لهجوم شرس.. كيف ردت رابعة الزيات؟
08:47 | 2024-05-02
02/05/2024 08:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن قضيّة "التيك توكر" الموقوف... ما جديد التحقيقات؟
Lebanon 24
آخر خبر عن قضيّة "التيك توكر" الموقوف... ما جديد التحقيقات؟
08:28 | 2024-05-02
02/05/2024 08:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
07:39 | 2024-05-02
02/05/2024 07:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2024-05-02
لتكون سعيداً في حياتك.. هذه نصيحة عالم مشهور
14:25 | 2024-05-02
إنجاز طبي جديد.. نجاح أول عملية زرع من جنين إلى آخر في إنتاج كلى "طبيعية"
10:00 | 2024-05-02
أنفلونزا في حليب الأبقار.. هل نشهد جائحة جديدة؟
07:30 | 2024-05-02
لإنقاص الوزن بسرعة.. إليكم 3 ألوان من العصائر الصحية
04:00 | 2024-05-02
ما هي حقيقة الخرافات عن حقن التنحيف؟
03:00 | 2024-05-02
إنفلونزا الطيور هل ينتقل إلى الدلافين؟
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
03/05/2024 11:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
03/05/2024 11:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
03/05/2024 11:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24