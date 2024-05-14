5 أسباب للشعور بالعطش رغم شرب كمية كافية من الماء

إذا كنت تشعر بالعطش باستمرار حتى بعد زيادة كمية الماء التي تتناولها، فمن الضروري استشارة الطبيب لاستبعاد الحالات الأساسية. يمكن للطبيب المختص تقديم التوجيه بناءً على حالتك ، ومن المحتمل أن يوصي بإجراء اختبارات الدم للتحقق من مرض السكري أو الحالات الأخرى. في هذه الأثناء، يمكن أن يساعد الاهتمام بجودة نظامك الغذائي، والتخفيف من تناول الأطعمة المالحة، ومراقبة صحتك بحثًا عن أعراض أخرى، في التحكم في العطش المفرط.

فيما يلي أسباب قد تجعلك تشعر بالعطش على الرغم من تناول كمية كافية من الماء:

جفاف الفم

جفاف الفم، يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش حتى لو كان جسمك رطبًا جيدًا ، ويمكن أن تنتج هذه الحالة عن عوامل مختلفة، بما في ذلك الآثار الجانبية للأدوية".

النظام الغذائي الغني بالصوديوم

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح يمكن أن يؤدي إلى زيادة العطش. والصوديوم الموجود في الملح ، وهو ضروري لتوازن السوائل ونقل الأعصاب، عند استهلاكه بكميات كبيرة، يمكن أن يتسبب في قيام الجسم بسحب الماء من الخلايا للمساعدة في طرد الصوديوم، مما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

مرض السكر

يعد العطش المستمر أحد الأعراض الشائعة لمرض السكري، من النوع الأول والنوع الثاني. ويتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في محاولة الجسم لطرد الجلوكوز الزائد عن طريق البول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل وما يترتب على ذلك من شعور بالعطش.

الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية جفاف الفم أو يكون لها تأثيرات مدرة للبول، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول وما يترتب على ذلك من شعور بالعطش. يمكن أن تشمل هذه الأدوية ارتفاع ضغط الدم، ومضادات الهيستامين، وبعض الأدوية النفسية.

عوامل نفسية

في بعض الحالات، قد يكون الشعور بالعطش على الرغم من تناول كمية كافية من الماء أمرًا نفسيًا، و غالبًا ما تظهر هذه الحالة عند الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية وتتضمن الإفراط في شرب الماء دون أساس فسيولوجي. ( اليوم السابع)