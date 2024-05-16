كيف تؤثر فصيلة الدم على صحة الإنسان؟

تؤثر فصيلة الدم في العديد من العوامل المتعلقة بصحة الإنسان ومتوسط عمره المتوقع، علاوة على ذلك، في الواقع، لا توجد أربع فصائل دم، كما هو شائع، ولكن أكثر من ذلك بكثير.

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ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في معرض تعليقه على ما نشر في وسائل الإعلام من معلومات مفادها أن العلماء حددوا اعتماد سمات الأشخاص المختلفة على فصيلة دمهم - ولا سيما جاذبيتهم. ويزعمون أن أصحاب فصيلة الدم الرابعة يتمتعون بمناعة أقوى ويعيشون فترة أطول. وأكد الطبيب أن فصيلة الدم فعلا تحدد العديد من خصائص الجسم.ويقول:"في الواقع، هذه مؤشرات معينة لمجموعة من الجينات والمعلومات الوراثية المشفرة، ونحن نعلم جيدا أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الأولى يعانون في كثير من الأحيان من قرحة المعدة، والثانية - في كثير من الأحيان من سرطان المعدة، والثالثة والرابعة - من سرطان البنكرياس".ووفقا له، هناك 35 فصيلة دم وأكثر من 300 إمكانية لخلطها. ويشير إلى أنه وفقا للبيانات، الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الأولى أقل عرضة للدغ البعوض. كما أن الوسط المحيط والظروف الخارجية التي ينمو فيها الإنسان وعوامل أخرى تؤثر وتحدد شخصيته.ويقول:"ولكن طول العمر يعتمد 100 بالمئة على فصيلة الدم". (روسيا اليوم)