أطعمة مفيدة لتبييض الاسنان

يمكن أن يساهم تناول خضراوات معينة فى الحصول على أسنان أكثر بياضًا من خلال تعزيز صحة الفم وتقليل ظهور البقع، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من الخضراوات يمكن أن يساعدك في الحفاظ على أسنانك بيضاء.

الخضراوات المقرمشة

مثل الجزر والكرفس والخيار، تحتوى على نسبة عالية من الماء ومقرمشة، ما يعنى أنها تساعد فى تحفيز إنتاج اللعاب هو مطهر طبيعي للفم، ويساعد على التخلص من جزيئات الطعام والبكتيريا التى يمكن أن تسبب البقع وتراكم طبقة البلاك.

الخضراوات الورقية

مثل السبانخ واللفت والسلق مليئة بالمعادن مثل الكالسيوم، وهو أمر ضروري للحفاظ على أسنان وعظام قوية، كما أنها تحتوى على حمض الفوليك، الذى قد يساعد فى تقليل التهاب اللثة.

الفلفل الحلو

خاصة الأحمر والأصفر، غني بفيتامين C، الذى يساعد على تقوية اللثة ومحاربة البكتيريا التى يمكن أن تؤدى إلى تسوس الأسنان وتغير لونها.

البقدونس

ليس مجرد مقبلات، بل هو أيضًا معطر طبيعي للفم ويمنحك رائحة نفس منعشة، ويمكن أن يساعد في تحييد الروائح التي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، إن مضغ غصن من البقدونس بعد تناول الوجبة يمكن أن يساعد في الحفاظ على أنفاس منتعشة وأسنان نظيفة.

القرنبيط

يحتوى على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C، ما يجعله خيارًا رائعًا لتعزيز صحة الفم، كما أن لديها نسيجا كاشطا خفيفًا يمكن أن يساعد في إزالة البقع السطحية من الأسنان.

البصل

في حين أن البصل قد لا يكون أول الخضراوات التي تتبادر إلى ذهنك للحصول على أسنان أكثر بياضًا بسبب نكهته القوية، إلا أنه يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا الضارة في الفم وتقليل خطر الإصابة بالتسوس وأمراض اللثة. ( اليوم السابع)