لن تصدق الفوائد الصحية المذهلة لورق العنب!

ورق العنب يعتبر أحد أكثر الأكلات شهرة، حيث نستخدمه في الحشو لعمل محشى ورق العنب الذى يعشقه الكثير منا، ولكن هل تعلم أن أوراق هذه الفاكهة مغذية بنفس القدر مثل العنب، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف أنديا"، حيث إن ورق العنب مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما فى ذلك الفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم.

فيما يلى.. الفوائد الصحية لورق العنب

خصائص مضادة للأكسدة

يحتوى ورق العنب على مادة البوليفينول والفلافونويد ومضادات الأكسدة الأخرى التى تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدى فى الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

التأثيرات المضادة للالتهابات

تمتلك المركبات الموجودة فى ورق العنب خصائص مضادة للالتهابات، والتى يمكن أن تساعد فى تقليل الالتهاب فى جميع أنحاء الجسم وتخفيف أعراض حالات مثل التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

تناول ورق العنب قد يساعد على الهضم بسبب محتواه العالى من الألياف، التى تعمل على تعزيز الهضم الصحى، ومنع الإمساك، ودعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة.

الحفاظ على صحة القلب

تدعم مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة فى ورق العنب صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، والحماية من تكوين اللويحات الشريانية.

تنظيم نسبة السكر فى الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن ورق العنب قد يساعد في تنظيم مستويات السكر فى الدم، وهو أمر مفيد للأفراد المصابين بداء السكرى أو المعرضين لخطر الإصابة بالحالة، ويعزى هذا التأثير إلى مركبات مثل كيرسيتين الموجودة في ورق العنب.

إدارة الوزن

إن دمج ورق العنب فى نظامك الغذائى يمكن أن يدعم جهود إدارة الوزن بسبب انخفاض السعرات الحرارية ومحتواه العالى من الألياف، التي تمنحك شعورًا بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية الإجمالية ويعزز فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

الوقاية من السرطان

قد يكون لمضادات الأكسدة الموجودة فى ورق العنب تأثيرات وقائية ضد أنواع معينة من السرطان عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة وتثبيط نمو الخلايا السرطانية. (اليوم السابع)