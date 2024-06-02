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صحة

الطفح الجلدي الحراري.. مرض مزعج يمكن علاجه في المنزل

Lebanon 24
02-06-2024 | 10:30
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لا يصيب الطفح الجلدي الحراري، الذي يُعرف أيضاً باسم الدُّخنية، الرضَّع فقط، بل يصيب البالغين أيضاً، وخاصة في الأجواء الحارة والرطبة.
 
ويُصاب البالغون عادة بطفح حراري في ثنيات الجلد، وفي المناطق التي تحتكّ فيها الملابس بالجلد، بينما يُصاب الرضّع بالطفح الجلدي في العنق، والكتفين، والصدر بشكل أساسي. ويظهر أيضاً في منطقة الإبطين، وثنيات المرفقين، والأربية.
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ويحدث الطفح الجلدي الحراري عند انسداد قناة تصل بين غدة عرقية وسطح الجلد أو التهابها. ويؤدي ذلك إلى سدّ فتحة قناة العَرق على سطح الجلد (مسام العَرق). فينحصر العَرق أسفل الجلد بدلاً من تبخره، ما يسبب تهيج البشرة وظهور بثور بها.
 
وتشمل النصائح التي تساعد على التعافي من الطفح الجلدي الحراري والشعور بمزيد من الراحة ما يلي:

الضغط بقطعة قماش باردة على جلدك، أو الاغتسال بماء بارد. وقد يكون من المفيد أن تدع الهواء يجفف جلدك.

تجنب استخدام مرطبات البشرة الدهنية، أو الزيتية، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات الواقية من الشمس، والمنتجات الأخرى التي يمكن أن تسد المسام بدرجة أكبر. واستخدم بدلاً من ذلك مرطباً للبشرة يحتوي على دهن الصوف (لانولين لا مائي)، الذي يساعد على منع انسداد قنوات العرق. (الشرق) 
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