أخطاء شائعة في وجبة الغذاء.. توثر على فقدان الوزن

تعتبر وجبة الغداء من أهم الوجبات التى نتناولها خلال اليوم، لأنها تساعد على توفير الطاقة فى منتصف النهار، لكن تخطى وجبة الغداء أو تناول الطعام يوميًا خارج المنزل يمكن أن يكون عائقًا كبيرًا أمام رحلة فقدان الوزن، وفى هذا التقرير نتعرف على عادات تناول وجبة الغداء التى تؤثر على فقدان الوزن.

عادات تفعلها فى وجبة الغداء تؤثر على فقدان وزنك

تخطى وجبة الغداء

يتناول العديد من الأشخاص وجبة إفطار ثقيلة ويتجاهلون وجبة الغداء، أو فى بعض الأحيان يتعين عليك الذهاب إلى حفلة بعد ذلك، وتقرر عدم تناول غداءك.

ووفقًا لخبراء التغذية فإن هذا هو أسوأ خطأ يمكن أن ترتكبه، وهو خلق خلل في التوازن عندما يتعلق الأمر باستخدام السعرات الحرارية.

وأكد الأطباء أنه إذا قمت بتخطي وجبات الطعام لإنقاص الوزن، فسوف تحرم من جميع العناصر الغذائية الأساسية وسوف تتناول وجبة دسمة لاحقًا، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة وزنك.

كما أن تخطي الوجبات يمكن أن يسبب انخفاض مستويات السكر في الدم، كما أن تجاهل إشارات الجوع والشبع يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات البسيطة والسكر.

تناول الطعام خارج المنزل

أولئك الذين يعيشون بعيدًا عن عائلاتهم ويعملون في المكاتب عادةً ما يعتمدون على تناول الطعام من الخارج، تناول الطعام خارج المنزل يوميًا يمكن أن يضر بوزنك وصحتك على المدى الطويل.

تفتقر الأطعمة المصنوعة في الخارج إلى العناصر الغذائية ويمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والمواد الكيميائية المضافة والسكر الزائد، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

تناول أطعمة غير متوازنة

للحصول على خسارة سريعة وطويلة الأمد للوزن، تحتاج إلى دمج جميع المجموعات الغذائية في طعامك، ولذلك عند تناول وجبة الغداء، تأكد من تحضير جميع المكونات مسبقًا، مع وجود توازن جيد بين الألياف والكربوهيدرات والبروتين في وجبة ما بعد الظهر، حتى تشعر بالشبع والامتلاء وتحافظ أيضًا على مستويات الطاقة لديك، ومع ذلك، إذا لم يتناول شخص ما وجبة غداء مناسبة، فهناك احتمال كبير أن يشعر بالجوع ويتناول حزمة من الوجبات الخفيفة.

تناول الطعام فقط عند الجوع

إذا واصلت تأخير تناول طعام الغداء إما لأنك لست جائعًا جدًا أو بسبب اجتماع، بحلول الوقت الذي تتضور فيه جوعًا وتقرر تناول الطعام، فسوف تشبع نفسك دون داعٍ، وتستهلك سعرات حرارية إضافية تؤدي إلى زيادة الوزن، فمن الخطأ تناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع والأفضل الالتزام بوقت وجبة الغداء. (اليوم السابع)