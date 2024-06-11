التأثير السلبي لحافظات الطعام البلاستيكية على الصحة

أصبح البلاستيك جزءًا لا غنى عنه في حياتنا، حيث يتغلغل في كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك مطابخنا، من حاويات التخزين إلى أدوات الطبخ، ومع ذلك، تكمن وراءها حقيقة خطيرة تؤثر على صحتنا وبيئتنا.

أحد أكبر المخاوف المتعلقة بالبلاستيك في المطبخ وفقا لتقرير موقع onlymyhealth هو قدرته على تسرب المواد الكيميائية الضارة إلى الطعام.

تحتوي معظم المواد البلاستيكية على مواد كيميائية مثل ثنائي الفينول أ (BPA) والفثالات، وهي مواد معروفة بأنها تسبب اختلالات في الغدد الصماء، يمكن أن تتداخل هذه المواد الكيميائية مع التوازن الهرموني في الجسم، مما يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك مشاكل الإنجاب والسمنة وحتى السرطان.

والأكثر إثارة للقلق هو أن عملية تسخين البلاستيك يمكن أن تسرع من ترشيح هذه المواد الكيميائية، عند استخدام الأوعية البلاستيكية لتسخين الطعام في الميكروويف أو تخزين السوائل الساخنة، تتسبب الحرارة في تحلل البلاستيك، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة في الطعام أو الشراب، وينطبق هذا بشكل خاص على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، حيث إن المواد الكيميائية يمكن أن تذوب بسهولة في الدهون والزيوت.

علاوة على ذلك، تساهم النفايات البلاستيكية الناتجة عن المطبخ بشكل كبير في التلوث البيئي، تعتبر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الأكياس البلاستيكية والأغلفة والزجاجات من المساهمين الرئيسيين في التلوث البحري، وتشكل تهديدًا خطيرًا للحياة البحرية، حيث تتحلل هذه المواد البلاستيكية إلى جزيئات أصغر بمرور الوقت، تُعرف باسم اللدائن الدقيقة، والتي يمكن أن تدخل السلسلة الغذائية ولها آثار ضارة على النظم البيئية وصحة الإنسان.

ولمواجهة هذه المخاطر، من المهم تقليل استخدام البلاستيك في المطبخ. هنا بعض النصائح.

تجنب تسخين البلاستيك:

تجنب، قدر الإمكان، تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية أو استخدام أواني بلاستيكية للطهي، بدلًا من ذلك، استخدمي أوعية زجاجية أو سيراميكية آمنة للاستخدام في الميكروويف.

تقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد:

قم بالتبديل إلى البدائل القابلة لإعادة الاستخدام لعناصر، مثل الأكياس البلاستيكية والأغلفة والزجاجات، وهذا لا يقلل من النفايات البلاستيكية فحسب، بل يوفر المال أيضًا على المدى الطويل.

انتبه إلى إعادة التدوير:

إذا كان يجب عليك استخدام البلاستيك، فتأكد من أنه قابل لإعادة التدوير وتخلص منه بشكل صحيح، وهذا يساعد على تقليل التأثير البيئي للنفايات البلاستيكية.

( اليوم السابع)