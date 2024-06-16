25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
في عيد الأضحى.. احذر تسمم الكافيين
Lebanon 24
16-06-2024
|
11:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت منظمة الصحة العالمية "إنه يتم تشخيص الإصابة بالتسمم بالكافيين عند ظهور خمسة أعراض أو أكثر من الأعراض التالية، والتي ترتبط بشكل مباشر بتناول الكافيين:
- القلق والاضطراب
- الأرق
- إحمرار الوجه
Advertisement
- التعرق
- القشعريرة
- زيادة الرغبة في التبول
- الدوار
- متاعب الجهاز الهضمي
وتتفاقم هذه الأعراض تبعاً لحجم الجرعة الزائدة من الكافيين، وفي الحالات الأكثر شدة قد يعاني المرء أيضاً من اضطرابات الكلام وتشنجات العضلات، وعدم انتظام أو سرعة ضربات القلب.
وفي حالة الأعراض البسيطة يمكن مواجهة التسمم بالكافيين من خلال تناول بعض الطعام وشرب الكثير من الماء، وغالباً ما يتلاشى تأثير الجرعة الزائدة في غضون 4 إلى 6 ساعات.
أما الأعراض الشديدة المتمثلة في متاعب الجهاز الهضمي وعدم انتظام ضربات القلب فتستلزم تلقي رعاية طبية على الفور، حيث يمكن مواجهة الأعراض من خلال إجراء غسيل للمعدة أو باستخدام الكربون النشط.
الكمية اليومية القصوى
ولتجنب الإصابة بالتسمم بالكافيين من الأساس، ينبغي تناول الكافيين باعتدال، علماً بأن الكمية اليومية القصوى تبلغ 400 ملليجرام للبالغين الأصحاء، وذلك وفقاً لتوصيات هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، وتشمل هذه الكمية الكافيين الموجود في المشروبات المختلفة مثل القهوة ومشروبات الطاقة.
وينبغي للنساء الحوامل والمرضعات ألا يستهلكن أكثر من 200 ملليجرام من الكافيين يومياً، نظراً لأن تناول الكثير من القهوة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الجنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم.. شاهدوا كيف رقصت بإثارة مع مقدم برامج لبناني (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم.. شاهدوا كيف رقصت بإثارة مع مقدم برامج لبناني (فيديو)
00:27 | 2024-06-16
16/06/2024 12:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله وابنتها بإطلالتين جريئتين.. شاهدوا ماذا ارتديتا (صور)
Lebanon 24
كارين رزق الله وابنتها بإطلالتين جريئتين.. شاهدوا ماذا ارتديتا (صور)
04:10 | 2024-06-16
16/06/2024 04:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
07:41 | 2024-06-16
16/06/2024 07:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هربا من درجات الحرارة المُرتفعة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
هربا من درجات الحرارة المُرتفعة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
01:33 | 2024-06-16
16/06/2024 01:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "أرجأت حرب لبنان".. هل انتهت المعركة؟
Lebanon 24
إسرائيل "أرجأت حرب لبنان".. هل انتهت المعركة؟
05:00 | 2024-06-16
16/06/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2024-06-16
الدهون غير الصحية ترتبط بسلوكيات القلق.. اليكم آخر الدراسات
10:00 | 2024-06-16
هل يؤثر تناول المسكنات في فعالية التخدير؟.. خبير يكشف
08:00 | 2024-06-16
رعب من انتشار بكتيريا جديدة.. تقتل المصابين بها خلال يومين وهذه عوارضها
07:30 | 2024-06-16
أمراض تسبب مشكلات في السمع.. ما هي؟
04:00 | 2024-06-16
طرق تبييض الأسنان في المنزل
02:00 | 2024-06-16
نصائح للحصول على بطن مسطح
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
17/06/2024 04:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
17/06/2024 04:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
17/06/2024 04:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24