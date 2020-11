10 زيوت تحسن جودة النوم.. وتنهي الشخير

إن الزيوت الأساسية هي عبارة عن سوائل زيتية عطرية يتم استخلاصها من أجزاء مختلفة من النباتات، مثل الزهور والبراعم والبذور والأوراق والقشور واللحاء وما إلى ذلك. يتم استخراج الزيوت الأساسية عن طريق التقطير بالبخار أو سحق أجزاء مختلفة من النبات. وتستخدم الزيوت الأساسية لعلاج العديد من الأمراض مثل تخفيف التوتر وزيادة الطاقة وتخفيف الصداع وتحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق وعلاج الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما.ووفقا لما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، أشارت بعض الدراسات أيضًا إلى أن الزيوت الأساسية يمكن أن تساعد في علاج الشخير، وهي مشكلة شائعة تؤثر على 30% على الأقل من البالغين و50% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.أظهرت تجربة سريرية أولية نُشرت في Phytotherapy Research أن مزيجًا من الزيوت الأساسية يمكن أن يقلل بشكل فعال من الشخير لدى بعض الأشخاص، ولمعرفة المزيد عن الزيوت الأساسية التي يمكن أن تساعد في تقليل الشخير وتحسين جودة النوم، أورد موقع Boldsky ما يلي:1. زيت اللافندرثبت أن استنشاق زيت اللافندر يحسن نوعية النوم، بحسب نتائج دراسة، نُشرت عام 2014 في دورية Journal of Alternative and Complementary Medicine المتخصصة في الطب البديل والتكميلي، التي أكدت على التأثير الإيجابي في مكافحة اضطرابات النوم الخفيفة.2. زيت الزعتر العطرييحتوي زيت الزعتر العطري على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا. وثبت أنه عند استخدام منفردًا أو مع مزيج من المركبات الطبيعية الأخرى المعززة للصحة يقلل من الشخير.3. زيت النعناع العطرييحتوي زيت النعناع العطري أيضا على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والتبريد. يمكن أن يساعد استنشاق زيت النعناع العطري في تنظيف الجيوب الأنفية وتسهيل عملية التنفس4. زيت الليمونيتم استخراج زيت الليمون الأساسي من قشور الليمون الطازج من خلال أسلوب العصر على البارد. وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن زيت الليمون الأساسي يمكن أن يساعد في علاج الشخير عند استخدامه إما كرذاذ زيت أساسي أو تركيبة غرغرة.5. زيت الشمريتم استخراج زيت الشمر الأساسي عن طريق سحق بذور نبات الشمر ثم يستخلص الزيت من خلال عملية التقطير بالبخار. يحتوي زيت الشمر على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأنف والحنجرة وتحسين تدفق الهواء عبر الممرات الأنفية.6. زيت الأوكالبتوسيتم استخراج زيت الأوكالبتوس من أشجار الأوكالبتوس، والتي تسمى قلم طوز في العراق والكينا في لبنان وسوريا ويطلق عليها اسم شجر الكافور في مصر، وهي جنس من الأشجار ينتمي للفصيلة الأسية. يتم تجفيف أوراق أشجار الأوكالبتوس وسحقها وتقطيرها لاستخراج الزيت العطري. يمكن أن تساعد رائحة زيت الأوكالبتوس على تليين المخاط في الجهاز التنفسي، مما قد يساعد في تقليل الشخير.7. زيت نجيل الهنديمكن أن يساعدك زيت نجيل الهند الأساسي على التنفس بشكل أفضل أثناء النوم. وجدت دراسة نشرت عام 2010 في دورية The Chemical Senses أن زيت نجيل الهند يزيد من جودة الزفير والشهيق أثناء النوم. وبالتالي يمكن للأشخاص، الذين يعانون من نوبات شخير شديدة، استخدام زيت نجيل الهند لتحسين أنماط التنفس.8. زيت القرنفليُصنع زيت القرنفل عن طريق تقطير براعم الزهور المجففة من شجرة القرنفل. يمكن أن يساعد استخدام زيت القرنفل الأساسي في تنظيف الجيوب الأنفية وتحسين التنفس.9. زيت المريميةيتميز زيت المريمية بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. يُستخرج الزيت من أوراق عشبة المريمية عن طريق التقطير بالبخار. يسهم استخدام زيت المريمية قبل النوم في تحسين جودته بنسب مرتفعة.10. زيت البردقوشيُستخرج زيت البردقوش من عشب البردقوش العطري الذي ينتمي إلى عائلة النعناع. ومن المعروف أن زيت البردقوش يؤدي إلى تنظيف الجيوب الأنفية وتوسعة ممرات الهواء، مما يساعد على التنفس بشكل أفضل ويعمل بشكل جيد مع حالات الشخير الثقيلة.