هل يؤثر فيروس كورونا حقيقة على الأمعاء؟

بعد نحو سنة على ظهور فيروس كورونا في الصين، ما زال حتى اليوم يشغل الخبراء الصحيّين حول العالم! فهذا الفيروس عُرف بقدرته على اصابة الجهاز التنفسي بالاضافة الى تسبّبه بأعراض أخرى كفقدان حاستي الشمّ والتذوق، ارتفاع الحرارة أو السعال. لكن فيروس كورونا هل يصيب الامعاء حقيقة؟ وهل يُعتبر من الاعراض الشائعة؟

تأثير لافت على الجهاز الهضمي

أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن أن كورونا يستطيع إصابة خلايا الجهاز الهضمي وبالتالي الامعاء. ويعتقد الباحثون الطبيّون أن هذا الامر قد يكون على صلة بأعراض الإسهال التي لوحظت لدى العديد من مرضى كوفيد-19.

هل الاسهال دليل قاطع على الاصابة بفيروس كورونا؟

نادراً ما يعاني المصاب بكورونا الإسهال وحده، بل غالباً ما تظهر أعراض أخرى أساسية ومهمة على رأسها الأعراض المرتبطة بالجهاز التنفسي. وأبرزها في الايام الاولى، ارتفاع الحرارة. مع الإشارة إلى أن الحمى تكون أكثر حدّة مع كورونا حيث قد تصل الحرارة إلى 39 أو 40 درجة مئوية، بينما تراوح في حال الإصابة بالتهابات الأمعاء بين 38 و38.5.

الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز ‫الهضمي تناولت هذا الموضوع أيضاً، وأشارت الى إن الإسهال الذي ليس له سبب واضح كتناول طعام فاسد، ينذر‫ بالإصابة بفيروس كورونا خاصة إذا كان مصحوباً ‫بأعراض أخرى مثل العطس والسعال الجاف والحمى وضيق التنفس وآلام العضلات ‫والشعور بالتعب.

اذاً الاجابة عن سؤال "كورونا هل يصيب الامعاء"؟ بات واضحاً. فالفيروس يؤثر على الامعاء كما تبيّن لدى الكثير من المرضى ويسبّب الاسهال، لكن لا يجب القلق من الاصابة بهذا العارض وحده بل اذا ترافق مع العلامات الاخرى للاصابة وقد اشرنا اليها اعلاه.