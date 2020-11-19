صحة

كيف يمكن أن تميّزوا بين الصداع النصفيّ والصداع الناتج عن فيروس كورونا؟

Lebanon 24
19-11-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-767491-637413995039857094.jpg
Doc-P-767491-637413995039857094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ما هو الفرق بين صداع كورونا والصداع النصفي في الرأس؟ سؤال يطرح كثيراً بسبب تشابه عوارض كورونا مع عوارض أخرى. فتابعونا في هذا الموضوع من موقع أنوثة لكي تتعرّفوا على أبرز المعلومات في هذا السياق.

ما هو صداع كورونا؟

يعدّ الصداع أحد الأعراض المحتملة للعدوى بفيروس كورونا، وهناك خصائص عدة لصداع كورونا، وهي صداع معتدل إلى حاد القوة، يسبب الشعور بنبض أو الإحساس بضغط في الرأس، يحدث على جانبي الرأس، قد يزداد سوءا عند الانحناء. كما أن صداع كورونا قد يأتي في صورة ضغط حول الرأس.

ما هو الصداع النصفي؟

الصداع النصفي يختلف تماماً عن صداع كورونا، وهو عادة ما يصيب نصف الرأس. فهو يبدأ الألم عادة في أحد جانبي الرأس، لكنه ينتقل في بعض الأحيان إلى الجانب الآخر، أيضا، ثم تزداد حدته تدريجيا في غضون ساعات، ينبض ويؤثر على الأداء الوظيفي للشخص. كما يولد حساسية زائدة للمنبهات، مثل: الضوء، الضجيج والرائحة، ويفضل المريض الاستلقاء في الظلام والهدوء حتى انتهاء النوبة وزوالها.

الفرق بين صداع كورونا والصداع النصفي

اذاً هناك فرق واضح بين صداع كورونا والصداع النصفي، ويمكن التمييز بينهما. ولكن في الحالتين، من المفضّل استشارة الطبيب المختصّ لكي ينصحكم بالخطوات التي يجب أن تقوموا بها، فالصداع النصفي له علاجه الخاص، أمّا صداع كورونا فيتطلّب تشخيص الاعراض الاخرى وأدوية مختلفة تماماً.

فاذا كنتم تعانون من الصداع ولا تستطيعون معرفة السبب وراءه، الطبيب المختصّ هو مرجعكم في هذا المجال!

المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2020-11-19
18:00 | 2020-11-19
15:00 | 2020-11-19
12:00 | 2020-11-19
09:00 | 2020-11-19
06:00 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website