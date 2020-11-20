هذه العلامات تدل على أن السمك هو طازج.. انتبهوا إليها

يحتوي السمك على العديد من المكونات الصحية وتزود الجسم بعدد كبير من المغذيات التي يحتاج إليها وخصوصاً الأحماض الدهنية.

أما التحدي الذي تواجهه الكثير من سيدات المنازل فهو كيفية اختيار السمك الطازج. فمن المعروف أنهن قد يقعن في فخ الأسماك غير الطازجة في بعض الأحيان.

ومن أجل منع حدوث ذلك إليكم بعض الدلالات والإشارات.

فحين يكون السمك طازجاً تكون عيونه ملونة. أما العيون داكنة اللون فهي تعني أنه ليس من نوعية جيدة. كذلك يجب أن تكون الخياشيم باللون الاحمر المكثف وأن يكون جسم السمكة مرناً. ولمعرفة ذلك يجب حمل السمكة باليد وفي حال تدلى الذنب بسرعة فهذا يعني أن السمكة طازجة وأنه يمكن شراؤها.

يشار إلى أنه من المفيد تناول السمك 3 مرات أسبوعياً على الأقل فهو يساهم في حماية صحة القلب والحد من احتمال المعاناة من الألزهايمر وبعض انواع السرطان وغير ذلك.