لماذا يعاني مرضى السكري من تشنجات القدم ليلاً؟

كثيراً ما يعاني مرضى السكري من تشنجات في القدم وباطن الساق ليلاً بصفة خاصة. فما سبب ذلك؟للإجابة عن هذا السؤال، أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أنه عند الارتفاع الشديد في نسبة السكر بالدم تعمل الكُلى على تصفية السكر وتصريفه من الجسم عبر البول، مشيراً إلى أنه في هذه الأثناء أيضاً تصرف بعض المعادن من الجسم، مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، ما يؤدي إلى التشنجات.ولمواجهتها، ينصح المركز بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، والبطاطس، وشرب المياه المعدنية، التي تحتوي على أكثر من 50 ملليغراماً من المغنيسيوم لكل لتر.