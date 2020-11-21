صحة

عالم فيروسات يحدد موعد نهاية وباء كورونا.. ويحذّر من التسوق

Lebanon 24
21-11-2020 | 12:00
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أكد عالم الفيروسات الأستاذ في جامعة "لومونوسوف" الحكومية أليكسي أغرانوفسكي صعوبة التنبؤ بتاريخ انتهاء وباء كورونا، مشيرا إلى أنه بحلول الربيع "قد يصبح الوضع الوبائي أقل وطأة".

وقال أغرانوفسكي: "خصائص الفيروس ستتغير وستضعف بعد كل شيء".

وأضاف: "بحلول الربيع ستتشكل مناعة القطيع إلى حد ما، ومن المرجح أن يظهر تأثير اللقاحات ضد فيروس كورونا".

ونفى العالم الروسي في وقت سابق احتمال الإصابة بفيروس كورونا عبر تناول الخضروات والفواكه غير المغسولة جيدا.

وقال رغم ذلك: "التسوق قد يكون خطيرا في بعض الأحيان".
المصدر: روسيا اليوم
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