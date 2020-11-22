صحة

في أي مرحلة يشكّل المصاب بـ"كورونا" أكبر خطر على الآخرين؟!

Lebanon 24
22-11-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-768168-637415844449090422.jpg
Doc-P-768168-637415844449090422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت خبيرة روسية عن الفترة التي يشكّل فيها المصاب بفيروس "كورونا" المستجدّ أكبر خطر على الآخرين. 
 
وقالت الخبيرة ناتاليا بشينيتشنايا، نائبة مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة في الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا، إنّ تركيز "كوفيد-19" في الجهاز التنفسي العلوي يكون مرتفعاً، قبل يومين أو 3 أيام، من ظهور العلامات المميزة للعدوى، مثل السعال أو فقدان حاسة الشم. وهنا يشكل الشخص المصاب بفيروس "كورونا" المستجد، أكبر خطر على الآخرين.

وأضافت بشينيتشنايا، أنّ المستوى العالي لإفراز الفيروس التاجي من الجهاز التنفسي العلوي، الذي يلاحظ حتى لدى الذين لديهم أشكال خفيفة من المرض، يعتبر العلامة الرئيسية للعدوى.

وشددت الخبيرة، على أن المرضى يمكن أن ينشروا الفيروس بنشاط، في الأسبوع الأول بعد الإصابة به، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت الخبيرة، إلى أن "قدرة جسم المصاب على فرز الفيروسات القادرة على الحياة، تتراجع مع مرور الزمن، ولكن هذه القدرة تستمر خلال 10 أيام، في حال كان شكل المرض ضعيفاً. وأما في الشكلين المتوسط والكبير للمرض، فإن هذه الفترة تزداد وقد تصل إلى 3 أسابي".

وأوضحت أنّه "في بعض الحالات، على سبيل المثال، إذا كانت المناعة لدى المريض ضعيفة، قد يستمر جسمه في فرز فيروسات قادرة على الحياة لفترة تصل إلى 70 يوماً. لذلك يمكن اعتبار الشخص الذي عانى من العدوى، آمنا للآخرين فقط بعد النتيجة السالبة لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل". 

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
22:00 | 2020-11-21
18:00 | 2020-11-21
14:00 | 2020-11-21
12:00 | 2020-11-21
09:00 | 2020-11-21
08:30 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website