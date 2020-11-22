صحة

أطعمة لا يجب تناولها بعد المرض.. ما هي؟

Lebanon 24
22-11-2020 | 12:00
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شددت أخصائية التغذية آنا إيفاشكيفيتش لصحيفة "الحجج والحقائق" لتفادي العواقب السلبية بعد المرض وتناول المضادات الحيوية، على انه من الضروري عدم تناول الغريب فروت والكحول والخميرة والسكر.

 

وأشارت إلى أن بعض الأدوية يمكن أن تعطل البكتيريا المعوية.

 

وحذرت الطبيبة من أن "هذه المنتجات، أولاً، تعيق الامتصاص السليم للمضادات الحيوية، ويمكن أن تسبب أيضًا الغثيان وآلام البطن وحتى اضطرابات ضربات القلب".

 

وأشارت الأخصائية أيضًا إلى أن العلاج بالمضادات الحيوية في حد ذاته يمكن أن يثير داء المبيضات، وأن استخدام الحلويات ومنتجات الدقيق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المرض.

 

وقالت إن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ستساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل مخاطر الآثار الجانبية، منها مخلل الملفوف. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد تناول الخرشوف والسبانخ والحبوب الكاملة والزبادي الطبيعي (اللبن) والفواكه والخضروات والبقدونس وتوت البحر النبق.

المصدر: سبوتنيك
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