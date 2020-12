إكتشاف هام جديد حول كورونا.. "الشباب يموتون"

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 قد يكون أخطر بكثير مما كنا نتوقع على فئة الشباب، وأن الشباب في أميركا يموتون حاليا بمعدلات تاريخية.وقام باحثون منهم جيريمي صمويل فاوست، هارلان م. كرومهولز، روشيل ب. الينسكيفي، بإجراء هذه الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية (Journal of the American Medical Association).وكتب مؤلفو الدراسة أيضا مقالا بصحيفة نيويورك تايمز (New York Times) قالوا فيه إن الشباب يموتون بمعدلات تاريخية، مضيفين "وجدنا أنه من بين البالغين في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما خلال الفترة من آذار حتى نهاية تموز الماضي، كان هناك ما يقرب من 12 ألف حالة وفاة أكثر مما كان متوقعا بناء على المعايير التاريخية".وفي الواقع، يبدو أن تموز كان الشهر الأكثر فتكا بين هذه الفئة العمرية بالتاريخ الأميركي الحديث. وقد مات ما معدله 11 ألف شاب أميركي في هذا الشهر على مدار 20 سنة الماضية، وتضخم هذا العدد إلى أكثر من 16 ألفا خلال هذا العام.