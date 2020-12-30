صحة

إصابة ممرض بكورونا بعد أسبوع من تلقي اللقاح.. ماذا يقول الخبراء؟

Lebanon 24
30-12-2020 | 15:00
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ذكر موقع "نيويورك بوست" أن أحد الممرضين في كاليفورنيا ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أكثر من أسبوع من تلقي اللقاح، على الرغم من أن الخبراء الطبيين يقولون إن الجدول الزمني اعتيادي.

وتلقى ممرض الطوارئ، ماثيو دبليو، الذي يعمل في مستشفيين مختلفين في سان دييغو، لقاح فايزر لفيروس كورونا في 18 كانون الاول، وأبلغ في البداية عن ألم في الذراع لمدة يوم واحد، حسبما أفادت KGTV.

وشعر الممرض البالغ من العمر 45 عاما بالمرض، بعد انتهاء نوبته في وحدة "كوفيد-19" بعد سبعة أيام عشية عيد الميلاد.
وكان الممرض يعاني من أعراض كلاسيكية مثل التعب والقشعريرة وآلام الجسم. وبعد يومين، اختُبر ماثيو في مستشفى وعادت نتائجه إيجابية لفيروس كورونا، بحسب الموقع.

وقال الدكتور كريستيان رامرز، أخصائي الأمراض المعدية في مراكز صحة الأسرة في سان دييغو، لـ KGTV، إنه من المحتمل أن يكون ماثيو أصيب بالفيروس قبل الحصول على الجرعة، حيث يستغرق الأمر زهاء أسبوعين حتى يبدأ مفعول الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال رامرز: "نعلم من التجارب السريرية للقاح أن الأمر سيستغرق من 10 إلى 14 يوما حتى تبدأ في تطوير الحماية من اللقاح. وهذه الجرعة الأولى التي نعتقد أنها تمنحك نحو 50% من الحماية، وتحتاج إلى الجرعة الثانية للحصول على نحو 95٪".

وأضاف أنه لا ينبغي للناس أن يتخلوا عن حذرهم حتى لو تم تطعيمهم، وأن عليهم الاستمرار في اتباع البروتوكولات مثل غسل اليدين وارتداء الأقنعة أثناء الوباء.

وقال المختص: "تسمع أن الممارسين الصحيين متفائلون للغاية بشأن كونه بداية النهاية، لكن سيكون ذلك بطيئا، من أسابيع إلى شهور بينما نطرح اللقاح".
 
 



المصدر: روسيا اليوم - نيويورك بوست
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