تناول البطاطا يوميا.. ماذا يفعل بجسمك؟

تعد البطاطا من الأغذية الأكثر شعبية، حيث يمكن طهيها بطرق مختلفة وتقديمها سواء مهروسة أو مشوية أو مقلية.في مقالها الذي نشره موقع "إيت ذيس، نت ذات!" (Eat This, Not That!) الأميركي، قالت الكاتبة كلارا أولشانسكي إنه في بعض الأحيان، من المحتمل أن تكون البطاطا الطعام، الذي تحتاجه للحصول على جرعة من العناصر الغذائية التي تفتقر إليها. في أوقات أخرى، يمكن أن يتسبب في تفاقم بعض المخاطر الصحية.وفي ما يلي 4 أشياء تحدث لجسمك عند تناول البطاطا بانتظام:1- ستكون عضلاتك أكثر استرخاءيعد البوتاسيوم ضروريا لصحة عضلاتنا وتعافيها، وهو يساعدها على التقلص والاسترخاء؛ لذلك، تعد البطاطا من الأطعمة المنصوح بها، حيث تحتوي حبة بطاطا واحدة على 20% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم.2- خطر إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني قد يزداد