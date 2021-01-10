صحة

ما هو أفضل لقاحات كورونا المتوفرة في الوقت الحالي؟

Lebanon 24
10-01-2021 | 15:00
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تسابق العديد من الدول الزمن لتوفير أكبر عدد ممكن من لقاحات كورونا لمواطنيها، في محاولة للسيطرة على الوباء الذي دخل في مرحلة حرجة في بعض المناطق.

ومع توفر العديد من اللقاحات التي أنتجتها شركات مختلفة، يتساءل البعض عن الفرق بينها، وأيها أفضل للوقاية من الفيروس؟

ما هو أفضل لقاحات كورونا المتوفرة في الوقت الحالي؟

جميع لقاحات فيروس كورونا الثلاثة المعتمدة في بريطانيا أثبتت فعاليتها في محاربة الفيروس، مع نسب مختلفة من الفعالية، حيث يوفر لقاح فايزر حماية بنسبة 95% ضد فيروس كورونا بعد تناول كلتا الجرعتين المطلوبتين.

ويوفر لقاح موديرنا حماية مماثلة تقريباً نسبة 94.5%، على الرغم من أن التجارب على اللقاح لا تزال قائمة ويمكن أن تتغير هذه النسبة، في حين أن لقاح أكسفورد يوفر حماية بنسبة 90% بعد تناول كلتا الجرعتين.

ويجب أن يحصل المرضى الذين يتلقون لقاح فايزر على الجرعة الثانية بعد فترة تتراوح بين 3 و12 أسبوع من الجرعة الأولى، بينما يتم إعطاء الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد بعد ما بين 4 و12 أسبوع، في حين يتطلب لقاح مويرنا 28 يوماً بين الجرعتين، وقد يتم تمديد هذه المدة للسماح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص للحصول على الجرعة الأولى.

ولكن أحد أكبر الاختلافات بين اللقاحات الثلاثة هو في شروط تخزينها، حيث يفرض لقاح فايزر تحديات كبيرة لتخزينه وتوزيعه، ويجب الاحتفاظ به عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، وقامت الشركة المصنعة بإنشاء عبوة ثلج جاف خاصة بها للحفاظ على برودة اللقاحات، ولكن هذا يعني أنه لا يمكن تخزينها إلا لمدة 10 أيام في المجمدات العادية.

ويتطلب لقاح أكسفورد ثلاجة تخزين خاصة تحافظ على درجة حرارته ما بين درجتين و8 درجات مئوية، أما لقاح موديرنا فيمكن أن يبقى لمدة شهر تقريباً في الثلاجات المنزلية العادية، كما يمكن أن يحافظ على فعاليته لمدة 12 ساعة في درجة حرارة الغرفة، كما يمكن تجميده في المجمدة المنزلية العادية لمدة 6 أشهر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
المصدر: 24
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