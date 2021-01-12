صحة

لا تتفاءلوا واصبروا: ما من مناعة قطيع هذا العام.. هذا ما كشفته منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
12-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-783555-637460480827342985.PNG
Doc-P-783555-637460480827342985.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رغم الأجواء التفاؤلية التي يعيشها العالم مع بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في أكثر من بلد، إلا أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت تنبيهاً قبل ساعات، إلى أن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام.

 

وفي التفاصيل، كشفت المسؤولة العلمية في المنظمة، سمية سواميناثان، من جنيف، الاثنين، عن أن العالم لن يصل للمناعة الجماعية هذا العام 2021، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.

 

وأشادت سواميناثان بالتقدم الكبير الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير ليس واحدا بل عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تماماً في أقل من عام.

 

اصبروا.. نحتاج وقتاً

وعلى الرغم من الإشادة، فإن المسؤولة شددت على أن طرح اللقاحات على العامة يستغرق بعض الوقت، منوهة إلى أن توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتاً ليس فقط بالملايين بل بالمليارات، داعية الناس إلى التحلي بالصبر قليلاً.

 

وشددت سواميناثان على أن اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، وستنقل إلى جميع البلدان، مضيفة: "لكن في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك إجراءات ناجعة".

 

وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة وتلك الاجتماعية التي تهدف إلى وقف انتقال العدوى لبقية هذا العام على الأقل.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد كان قد احتفل بعيد ميلاده الأول قبل أيام، حيث مضى عام كامل على أول وفاة معلنة بالوباء، الذي اقترب من إصابة 100 مليون حول العالم دون حل جزري نهائي ينهي الأزمة.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-01-12
18:00 | 2021-01-12
16:42 | 2021-01-12
15:00 | 2021-01-12
12:00 | 2021-01-12
09:00 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website