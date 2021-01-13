صحة

أخطاء تمنعك من خسارة الوزن.. إحذرها

Lebanon 24
13-01-2021 | 15:00
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في حين أن التمارين الرياضية مهمة لحرق الدهون وتقوية العضلات، إلا أن الخطوات المضللة أو النصائح السيئة يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن بشكل سلبي.

فيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء محاولة فقدان الوزن، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

التركيز على رقم الميزان
فقدان الوزن يتجاوز الرقم الذي يظهر على الميزان. إنه الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه الناس. تأكد من البحث عن التغييرات في عوامل مثل مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي والعافية

العقلية وعادات الأكل.
عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ أو النشاط المفرط

التمرين ضروري، لكن احرص على أن يكون بمقدار معتدل، فالقليل جدًا من التمرين أو الإفراط في النشاط البدني، قد لا يناسب احتياجاتك وأهدافك في فقدان الوزن، وقد لا يؤدي إلى نتائج جيدة.

تجاهل رفع الأثقال
تعتبر تمارين رفع الأثقال والمقاومة من أكثر الطرق فعالية لتحسين تكوين الجسم بشكل عام، ويجب تضمينها في روتين التمرين الخاص بك، خاصة إذا كنت تهدف إلى إنقاص دهون البطن وتقوية عضلات البطن.

عدم الاهتمام بالنظام الغذائي قبل وبعد التمرين
قد لا يساعدك عدم تزويد جسمك بالغذاء اللازم قبل التمرين أو بعده في الحصول على أفضل الفوائد، كما أن الكثير من الكربوهيدرات والدهون أو عدد أقل من البروتينات قد يضعف عملية التعافي والراحة.

عدم تبديل أنظمة التمرين
يعد الالتزام بنظام معين أمراً خاطئاً، إذا كنت تريد أن تكون عملية فقدان وزنك ناجحة، فجرّب تبديل أنظمة التمرين، فهذا يبقي جسمك في مواجهة التحديات المختلفة.

التركيز فقط على التمرين
من المهم أن تستمر في الحركة طوال اليوم، فالجلوس لساعات طويلة بعد التمرين قد يكون أمرًا سيئًا. حاول أن تظل نشطًا طوال اليوم.
المصدر: وكالات
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