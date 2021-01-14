13
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
بشرى سارة.. لقاح يحميك من كورونا لسنة كاملة
Lebanon 24
14-01-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شركة مصنعة لأحد لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" إن لقاحها يوفر حماية من الفيروس لعام واحد على الأقل، فما هذا اللقاح؟ وكيف يعمل؟
الجواب هو لقاح شركة مودرنا (Moderna)، إذ قالت الشركة أمس الاثنين، في "مؤتمر (جي بي مورغان) للرعاية الصحية" (J.P. Morgan Healthcare conference)، إن الحصانة التي يوفرها لقاحها ضد "كوفيد-19" ينبغي أن تستمر عاما على الأقل، وذلك بحسب ما نقلت رويترز.
وقالت شركة الأدوية إنها واثقة من أن تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "الرنا المرسال" (mRNA) التي استخدمتها كانت مناسبة تماما لنشر لقاح يعتمد على سلالة جديدة (new variant) من فيروس كورونا ظهرت في عدد من البلدان.
واسم لقاح كورونا من مودرنا هو "إم آر إن إيه 1273" (mRNA-1273)، ويستخدم الرنا المرسال الاصطناعي لتقليد سطح فيروس كورونا وتعليم الجهاز المناعي التعرف عليه وتحييده.
وقالت شركة مودرنا في كانون الأول الماضي إنها ستجري اختبارات للتأكد من فعالية اللقاح ضد أي سلالة.
وأوضحت الشركة أمس أنها تتوقع تسليم ما بين 600 مليون جرعة ومليار جرعة من لقاحها عام 2021، وتوقعت مبيعات متعلقة باللقاحات بقيمة 11.7 مليار دولار هذا العام، بناء على اتفاقيات الشراء السابقة الموقعة مع الحكومات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل إن "الفريق يشعر بارتياح كبير مع سجل حافل لدينا الآن.. إننا نسير على الطريق الصحيح لتقديم 600 مليون جرعة على الأقل".
المصدر: الجزيرة
الأكثر قراءة
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:07 | 2021-01-14
14/01/2021 09:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
08:20 | 2021-01-14
14/01/2021 08:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
20:22 | 2021-01-13
13/01/2021 08:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" يقرع باب وزير الصحة... والأخير في المستشفى
Lebanon 24
"كورونا" يقرع باب وزير الصحة... والأخير في المستشفى
21:22 | 2021-01-13
13/01/2021 09:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
20:56 | 2021-01-13
13/01/2021 08:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
18:00 | 2021-01-14
متران لا يكفيان.. نصيحة علمية جديدة للتباعد الاجتماعي
15:00 | 2021-01-14
نصيحة: لا ترتدوا ملابس النوم نفسها لـ3 أيام متتالية.. لهذا السبب
12:00 | 2021-01-14
مع تنوّع الخيارات.. هل يمكن الخلط بين لقاحات "كورونا"؟
09:00 | 2021-01-14
انتبهوا.. علامة تحذيرية محتملة لـ"القاتل الصامت" عند الاستيقاظ صباحا!
06:00 | 2021-01-14
بعد أن حقن نفسه بـ"الفطر السحري"... حالة صحية صادمة للرجل الثلاثيني
23:00 | 2021-01-13
بعد بلوغ مناعة القطيع.. ما مصير كورونا؟
فيديو
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
Lebanon 24
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
18:00 | 2021-01-14
14/01/2021 18:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
15:00 | 2021-01-14
14/01/2021 18:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!
Lebanon 24
لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!
15:00 | 2021-01-14
14/01/2021 18:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact