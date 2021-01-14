صحة

بشرى سارة.. لقاح يحميك من كورونا لسنة كاملة

Lebanon 24
14-01-2021 | 16:00
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قالت شركة مصنعة لأحد لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" إن لقاحها يوفر حماية من الفيروس لعام واحد على الأقل، فما هذا اللقاح؟ وكيف يعمل؟

الجواب هو لقاح شركة مودرنا (Moderna)، إذ قالت الشركة أمس الاثنين، في "مؤتمر (جي بي مورغان) للرعاية الصحية" (J.P. Morgan Healthcare conference)، إن الحصانة التي يوفرها لقاحها ضد "كوفيد-19" ينبغي أن تستمر عاما على الأقل، وذلك بحسب ما نقلت رويترز.

وقالت شركة الأدوية إنها واثقة من أن تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "الرنا المرسال" (mRNA) التي استخدمتها كانت مناسبة تماما لنشر لقاح يعتمد على سلالة جديدة (new variant) من فيروس كورونا ظهرت في عدد من البلدان.

واسم لقاح كورونا من مودرنا هو "إم آر إن إيه 1273" (mRNA-1273)، ويستخدم الرنا المرسال الاصطناعي لتقليد سطح فيروس كورونا وتعليم الجهاز المناعي التعرف عليه وتحييده.

وقالت شركة مودرنا في كانون الأول الماضي إنها ستجري اختبارات للتأكد من فعالية اللقاح ضد أي سلالة.

وأوضحت الشركة أمس أنها تتوقع تسليم ما بين 600 مليون جرعة ومليار جرعة من لقاحها عام 2021، وتوقعت مبيعات متعلقة باللقاحات بقيمة 11.7 مليار دولار هذا العام، بناء على اتفاقيات الشراء السابقة الموقعة مع الحكومات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل إن "الفريق يشعر بارتياح كبير مع سجل حافل لدينا الآن.. إننا نسير على الطريق الصحيح لتقديم 600 مليون جرعة على الأقل".
المصدر: الجزيرة
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