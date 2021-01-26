صحة

ان كانت القهوة تسبب لك القلق.. اقرأ هذا الخبر

Lebanon 24
26-01-2021 | 18:00
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كشفت العديد من الدراسات المتعلقة بتأثير الكافيين على الصحة النفسية والعصبية أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يحفز الشعور بالقلق والاضطراب، بل يجعل الاضطرابات المتعلقة بالنوم والقلق أسوأ، بحسب ما نشره موقع "تايمز ناو نيوز"
وأكدت الدراسات أنه عند تناول الكافيين باعتدال، قد لا توجد آثار صحية ضارة خطيرة لدى البالغين، ومع ذلك، ينصح أولئك الذين لديهم حساسية عالية تجاه الكافيين ومعرضين لخطر الإصابة بالقلق والتوتر، بعدم استهلاك أكثر من 400 ميلغرام لتجنب أعراض الصداع والنعاس والقلق والغثيان.

اليكم بعض النصائح التي يمكن اتباعها لإدارة أعراض القلق عند تناول القهوة:

النوم
الحصول على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم للتأكد من أن جسمك قد حصل على قدر كاف من النوم والراحة.

التأمل
أثبتت الدراسات أن التأمل طريقة فعالة ومثالية للتعامل مع القلق وإدارته، وينصح بها لجميع الأشخاص للتخلص من التوتر والحصول على الراحة والاسترخاء.

المشي
المشي في الحديقة أو في مكان هادئ يساعد على استرخاء العقل والجسم وتهدئة الحواس، وبالتالي مواجهة أعراض القلق والتوتر.

 نظام غذائي متوازن
يجب تضمين الأطعمة الغنية بالمغذيات والمعززة للمزاج في النظام الغذائي لأنها يمكن أن تساعد في تحسين القلق وتعزيز الصحة العامة.
المصدر: سبوتنيك
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