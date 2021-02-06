صحة

إحذروا.. انتفاخ البطن قد يكون من أعراض مرض خطير

Lebanon 24
06-02-2021 | 09:00
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قد يشير انتفاخ البطن ليس فقط إلى الإفراط في تناول الأطعمة المسببة لتكون الغازات، بل وأيضا إلى سرطان الأمعاء.

 

وتفيد Express، استنادا إلى بيانات جمعية السرطان البريطانية، بأن انتفاخ البطن يشير عادة إلى تراكم السوائل في البطن، وهذا بحد ذاته أولى علامات تطور مرض السرطان.

 

وبالإضافة إلى السرطان، هناك حالات عديدة يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، مثل شلل المعدة، ومتلازمة القولون العصبي، والداء البطني، والإمساك.

 

ووفقا للخبراء، يجب في جميع الأحوال مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص سبب انتفاخ البطن.

 

المصدر: روسيا اليوم
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