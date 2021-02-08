صحة

هل تسبب لقاحات كورونا العقم؟ "الصحة العالمية" تحسم الجدل!

Lebanon 24
08-02-2021 | 18:00
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وصفت منظمات الصحة العالمية الافتراضات حول تسبب اللقاحات ضد فيروس كورونا في العقم بالشائعات، مشيرة إلى أن المخاوف من هذا الأمر لا أساس لها.

وقالت مديرة قسم التحصين في المنظمة، كيث أوبرايان، في بيان مسجل نشر الأحد: "اللقاحات التي نطعم بها لا يمكن أن تؤدي إلى العقم. هذه الشائعات تدور حول لقاحات مختلفة متعددة وهي لا تتطابق مع الحقيقة".

وشددت أوبرايان على أنه "لا يوجد أي لقاح يتسبب في العقم"، مبينة أن "الأمصال مركبة من مكونات عدة لكن كل منها يتم اختباره" قبل الاستخدام.

كما دحضت مسؤولة منظمة الصحة العالمية التقارير حول إمكانية أن تسفر اللقاحات ضد فيروس كورونا عن تغييرات في الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين لدى البشر، مؤكدة أن المكونات الكيميائية للأمصال لا تضر صحة الإنسان.

 
 
المصدر: روسيا اليوم
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