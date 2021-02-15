صحة

لقلب صحّي.. تناول هذه الأطعمة

Lebanon 24
15-02-2021 | 09:00
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ربما تعلمون أنّ الموز هو مصدر جيّد للبوتاسيوم، ولكن في الواقع هناك مأكولات كثيرة تحتوي على بوتاسيوم أكثر من هذه الفاكهة الصفراء. فهل تعلمون ما هي تحديداً؟

إستناداً إلى «National Institutes of Health»، يُعتبر البوتاسيوم معدناً أساسياً مطلوباً لدعم صحّة القلب والكِليتين، وأيضاً وظائف الأعصاب والعضلات. ووفق «University of Michigan»، فإنّ هذا المعدن عبارة عن إلكتروليت، ويعمل مع الصوديوم للحفاظ على توازن مستويات السوائل.

وفي ما يلي لائحة المأكولات الغنيّة بالبوتاسيوم لإضافتها إلى عربة التسوّق، علماً أنّ خبراء موقع «Livestrong» إستعانوا بهذه الخيارات اعتماداً على تناول 4700 ملغ من البوتاسيوم في اليوم، وهي الجرعة التي تُعتبر عموماً آمنة ويُوصى بها لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المُزمنة:

أوراق الشمندر

تُعتبر الخضار الورقية الخضراء مصدراً ممتازاً لمغذيات متنوّعة تشمل الفولات، والحديد، والفيتامين C. فضلاً عن أنها تؤمّن كمية عالية من البوتاسيوم، خصوصاً أوراق الشمندر، لتوفّر 28 في المئة من القيمة اليومية في كل كوب.


السَلمون

لا يُعدّ فقط طعاماً ممتازاً للبروتينات الجيّدة والأوميغا 3، إنما يُصنّف أيضاً من بين أفضل المأكولات منخفضة الكربوهيدرات الغنيّة بالبوتاسيوم. إنّ 6 أونصات من السَلمون المطبوخ تزوّد الجسم بنسبة تتراوح من 14 إلى 23 في المئة من القيمة اليومية للبوتاسيوم، بحسب النوع المستهلَك. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 

 
المصدر: الجمهورية
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