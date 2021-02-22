صحة

موجود بكل منزل.. تعرف إلى أكثر الأطعمة إثارة للحساسية!

Lebanon 24
22-02-2021 | 12:00
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كشف الطبيب الروسي المتخصص في علم المناعة، فلاديمير بوليبوك، المواد الغذائية الأكثر إثارة للحساسية عند تناول الطعام.

وقال إن أكثر أنواع الطعام المثيرة لحساسية التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما، هي حليب البقر والقمح والحبوب والبيض والدواجن والأسماك.

وأوضح أن رد الفعل التحسسي قد يكون أقل شيوعا ولكنه أكثر شدة، وشدته يمكن مقارنتها مع شدة الحساسية بعد تناول الحمضيات أو المكسرات. ومن جهة أخرى من الممكن أن يكون اضطراب الجهاز الهضمي من أحد مظاهر حساسية الطعام، وفي هذه الحالات يكون تشخيصه صعبا.

وتابع: "أي أن شخصا يعالج من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، لكنه في الواقع يعاني من حساسية الطعام. لكن أعراض الحساسية ليست واضحة. ومن الممكن لأي شخص أن يعاني من هذا المرض خلال سنوات طويلة ولا يذهب أبدا إلى طبيب الحساسية".
المصدر: نوفوستي
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