ما هي هذه الحدبة التي تظهر لدى الكثيرين؟

تظهر حدبة لدى بعض الأشخاص على امتداد الإبهام أسفل الساعد لا ينتبه الكثيرون إلى ماهيتها، وهي في الواقع عبارة عن كيس مليئ بالسوائل ويظهر غالباً على مناطق المفاصل.

وعادة ما يفرز الجسم هذا السائل من أجل ترطيب تلك المناطق منه. إلا أن خللاً ما يمكن أن يؤدي إلى إفرازه الكثير منه، وهذا ما يؤدي إلى تجمعه على شكل كيس صغير يشكل هذه الحدبة.

يُشار إلى أن هذا النوع من الأكياس يظهر لدى الأشخاص من مختلف الأعمار كما لدى النساء والرجال على حد سواء.

ومن المفيد إعلام الطبيب بظهور الكيس علماً أنه غالباً ما يختفي بعد مرور 6 أشهر على ظهوره. ويشير الطبيب فيرديريك مازودييه بحسب ما نقل عنه موقع Sante Plus الفرنسي إلى أن "30 إلى 40% من هذا النوع من الأكياس يختفي بشكل تلقائي بعد مرور 4 أشهر على ظهوره الأول".

أما في حال لم يحدث هذا فينصح الخبراء بأن تطبق على منطقة ظهوره ضمادات تحتوي على السائل المطهر للجروح، على أن تتم استشارة الطبيب في حال الشعور بالألم.