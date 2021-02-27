صحة

كاجو وفستق ولوز.. ما هي المكسرات الأكثر فائدة للجسم؟

Lebanon 24
27-02-2021 | 12:00
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كشفت الدكتورة أولغا ديكير، خبيرة التغذية الروسية، خمسة أنواع من المكسرات الأكثر فائدة للجسم، وتنصح بإضافتها إلى النظام الغذائي.


وتشير الخبيرة، أولا وقبل كل شيء يجب تناول اللوز، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مجموعة فيتامين B و فيتامين E، بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز.

وتقول: "يحتوي اللوز على العديد من مضادات الأكسدة. هذه المواد، تمنع تطور أمراض السرطان وكذلك أمراض القلب ومرض الزهايمر أيضا".

وتضيف: "الفستق كونه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة. كما أنه غني بأحماض أوميغا -3 الدهنية، والألياف الغذائية".

وتقول: "يحتوي الفستق أيضا على مضادات الأكسدة، التي تمنع تطور السرطان والأمراض المزمنة. وتلعب مادتي الليوتين والزياكسانثين دورًا خاصًا في تحسين حدة البصر".

وتشير الخبيرة، إلى أن الجوز يحتوي على أعلى نسبة من أحماض أوميغا -3 الدهنية. وتقول، :يستخدم الجوز منذ القدم في العلاج والوقاية من تصلب الشرايين وأمراض السرطان.

وأما الكاجو، فيفيد في تخفيض مستوى ضغط الدم، لأنه قبل كل شيء يحتوي على فيتامينات B و K و E بالإضافة إلى الفوسفور والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك.
 
ولا يقل جوز البقان فائدة، خاصة لمن يعاني من أمراض القلب ومرض السكري بنوعيه الأول والثاني. لأن البقان غني بالعناصر المعدنية والفيتامينات المختلفة ، وخاصة فيتامينات A و B و E والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك. وينصح باستخدامه في الحميات الغذائية المضادة للكوليسترول.
المصدر: روسيا اليوم
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