يستغرق 15 دقيقة فقط… تمرين بسيط لعلاج آلام الظهر (فيديو)

يعتبر ألم الظهر السبب الأكثر انتشارا للتوجه للعلاج الطبي والتغيب عن العمل، سواء كان ذلك ناتج عن تمرين قاسٍ، أو رفع شيء ثقيل بشكل غير صحيح، أو مجرد الجلوس على كرسي مكتبك طوال اليوم.

لا يستغرق القيام بالتمرين أكثر من 15 دقيقة فقط، ليساعد في تمدد وتنشيط عضلات الجسم لمنع الانزعاج والقضاء على آلام الظهر، بحسب موقع self الأميركي.يستعرض كل من تايلور وجوستين نوريس، مؤسسي مركز تدريب LIT Method الرياضي، التمارين كجزء من سلسلة تمارين رياضية تحت عنوان "Sweat With SELF".