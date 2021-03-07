صحة

يستغرق 15 دقيقة فقط… تمرين بسيط لعلاج آلام الظهر (فيديو)

Lebanon 24
07-03-2021 | 15:00
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يعتبر ألم الظهر السبب الأكثر انتشارا للتوجه للعلاج الطبي والتغيب عن العمل، سواء كان ذلك ناتج عن تمرين قاسٍ، أو رفع شيء ثقيل بشكل غير صحيح، أو مجرد الجلوس على كرسي مكتبك طوال اليوم.
لا يستغرق القيام بالتمرين أكثر من 15 دقيقة فقط، ليساعد في تمدد وتنشيط عضلات الجسم لمنع الانزعاج والقضاء على آلام الظهر، بحسب موقع self الأميركي.

يستعرض كل من تايلور وجوستين نوريس، مؤسسي مركز تدريب LIT Method الرياضي، التمارين كجزء من سلسلة تمارين رياضية تحت عنوان "Sweat With SELF".
 




وتدور طريقة التمرين حول التدريب منخفض التأثير، حيث تبتعد التدريبات عن القفز أو الجري أو رفع أي أثقال، لذلك إذا كنت تعاني أيضًا من آلام الركبة، أو تتعافى من إصابة، فالتمرين يساعد أيضا في التغلب عليها.

يعد العمل على حركة الورك وقوة الشد الأساسية للجسم، أفضل طريقة لتخفيف آلام الظهر، حيث يكون الوركين وأسفل الظهر متصلان، وبما أن أسفل ظهرك جزء من القلب، فإن تقوية عضلات تلك المنطقة سيساعد في دعم الظهر ويمنع إجهاد العضلات والألم.
 
لهذا السبب نتيجة هذا التمرين جيدة لألم الظهر، حيث يقوي عضلات المؤخرة، ويمدد أوتار الركبة، والتواء العمود الفقري، ويعمل على تنشيط القلب.
المصدر: سبوتنيك
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