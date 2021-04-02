أوراقها تحتوي على مواد ضارة... هذه النباتات المنزلية تشكل خطرا على الإنسان!

أعلن فيتالي أليمكين، الباحث في الحديقة النباتية بجامعة موسكو الحكومية أنه قبل شراء النباتات المنزلية، عليك أن تدرس جيدًا المعلومات حول الأنواع المحددة وخصائص محتواها، إذ قد يحتوي بعضها على مواد سامة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الجسم.
وأوضح أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس الامتناع عن إحضار السرخس إلى المنزل. ليس لديها فترة إزهارها، ومع ذلك، في وقت ما، يبدأ التبويض. هذه الأبواغ تبدأ بالطيران في الهواء ويمكن أن تؤدي إلى تدهور الحالة.
أيضًا، عند تربية النباتات السامة، يجب مراعاة تدابير السلامة أثناء الزرع والتأكد من ارتداء القفازات.
تمتص جميع النباتات ثاني أكسيد الكربون أثناء النهار والأكسجين في الليل. في الوقت نفسه، تنبعث منها مواد متطايرة مفيدة، الفيتون. كما أن أوراق النبات تطلق الرطوبة التي ترطب الهواء في فصول الخريف والشتاء والربيع.