صحة

من بينها البصل.. أفضل خضار تأكلونه لإنقاص وزنكم بسرعة

Lebanon 24
03-04-2021 | 09:00
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عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن السريع، فإن بعض الخضار تسود بينما يسقط البعض الآخر بشكل ثابت إلى حد ما بفضل خصائصها الغذائية المحددة

 

ويمكن أن تساعد بعض اختيارات المنتجات الغذائية على إنقاص الوزن السريع من خلال تسريع عملية التمثيل الغذائي، وإيقاف جينات دهون البطن، بحسب موقع Eat This, Not That الصحي.

 

الفلفل الحلو

يساعد الفلفل الحار الحار على حرق السعرات الحرارية، كما أن الفلفل الأحمر الحلو والأخضر يساعد على إنقاص الوزن، وذلك فضل مركب ثنائي هيدروكابسيت المعزز لعملية التمثيل الغذائي، ومحتواها العالي من فيتامين سي.

 

البروكلي

يساعد هذا الخضار الزهري، بالإضافة إلى درء سرطانات البروستات والثدي والرئة والجلد، أيضًا على فقدان الوزن.

 

وفقًا لخبراء التغذية، يحتوي البروكلي على مغذيات نباتية تسمى سلفورافان التي تزيد من هرمون التستوستيرون وتحارب تخزين الدهون في الجسم، كما أنه غني بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي يمكنه خفض مستويات الكورتيزول خلال المواقف العصيبة.

 

السبانخ

تساعد السبانخ في رفع إمكانات حرق السعرات الحرارية إلى المستوى أفضل، إذ تمتلئ السبانخ بالبروتين، وهو عنصر غذائي يساعد على انتعاش العضلات ونموها.

 

يشار إلى أنه كلما زادت كتلة العضلات، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء الراحة، علاوة على ذلك، فإن اللون الأخضر المورق غني أيضًا بالثايلاكويدات، وهو مركب ثبت أنه يقلل بشكل كبير الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويعزز فقدان الوزن.

 

المخلل

تعد المخللات من الأغذية منخفضة السعرات الحرارية، والمليئة بالألياف والخل التي تساعد في حرق الدهون، إذ تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الحمضية تساعد في زيادة معدل حرق الجسم للكربوهيدرات بنسبة تصل إلى 40 في المائة - وكلما زادت سرعة حرق الكربوهيدرات، بدأ الجسم في حرق الدهون بشكل أسرع، مما يساعد في الحصول على مظهر نحيف.

 

البصل

يعد البصل من الخضروات الغنية بمادة الكيرسيتين تزيد من تدفق الدم وتنشط البروتين في الجسم الذي يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز، ويحرق الدهون المخزنة ويمنع تكون الخلايا الدهنية الجديدة.

 

كما يعتبر البصل -في الأساس- البطل المجهول لصحة القلب والأوعية الدموية، الأمر المهم للصحة عامة، وخاصة تسريع جهود إنقاص الوزن.

المصدر: سبوتنيك
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