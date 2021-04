هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام

تعدّ البطاطا الحلوة إضافة لذيذة وصحية لأي وجبة، ويمكن الاستمتاع بتناولها بطرق متنوعة سواء كانت مخبوزة أو مقلية أو مهروسة. فماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة يومياً؟نشرت مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This, Not That!) الأميركية فوائد تناول البطاطا الحلوة بانتظام استنادًا إلى خبراء التغذية والأبحاث العلمية.1- تحسين صحة الجهاز الهضميحسب اختصاصي التغذية ترافيس بلانشارد، فإن البطاطا الحلوة غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد على منع أعراض الإمساك. كما وجدت دراسة مخبرية، نُشرت عام 2017 في مجلة "فانكشونال فودز إن هيلث أند ديزيز" (Functional Foods in Health and Disease)، أن استهلاك البطاطا الحلوة مرتبط بتحسين بكتيريا الأمعاء المفيدة.2- الحدّ من خطر الإصابة بتشنجات التمارين الرياضيةوأوضحت اختصاصية التغذية ميغان سيديفي أن السعرات الحرارية في البطاطا الحلوة تعادل تلك الموجودة في البطاطا العادية، وهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم. كما أن البطاطا الحلوة تحتوي على ضعف كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالتشنجات العضلية المرتبطة بنقص البوتاسيوم.3- تقوية البصروذكرت سيديفي أن "لون البطاطا الحلوة البرتقالي يعني أنها غنية بالفيتامين إيه (A) والفيتامين سي (C) المفيدين لصحة العينين". وقد أظهر بحث أجرته الأكاديمية الأميركية لطب العيون (merican Academy of Ophthalmology) أن "البيتا كاروتين" (Beta carotene) الموجود في أطعمة معينة مثل البطاطا الحلوة كان مرتبطًا بانخفاض معدل تدهور الرؤية لدى الأفراد المصابين بالتهاب الشبكية الصبغي، الذي يؤدي أحيانا إلى العمى الليلي وفقدان الرؤية المحيطية.4- تعزيز الجهاز المناعيوتحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين إيه وفيتامين سي المفيدين لجهاز المناعة. كذلك توضح اختصاصية التغذية ميغان بيرد أن "نقص فيتامين إيه مرتبط بانخفاض قدرات جهاز المناعة، بالأخص في مقاومة التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي".5- التصدي للمستويات الضارة من الكوليسترولووفقا لاختصاصية التغذية ديانا كليلاند، فإن "البطاطا الحلوة غنية بالألياف التي من شأنها المساعدة على خفض نسبة الكوليسترول الضارّ في الدم".6- الشعور بالشبع مدة أطولوقد يساعد استهلاك البطاطا الحلوة مع الوجبات على الحدّ من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية. ووفقا لاختصاصية التغذية راشيل فاين فإن "البطاطا الحلوة تعدّ مصدرًا مفيدًا للكربوهيدرات والألياف القابلة للذوبان التي تساعد على إبطاء عملية الهضم، وتعزز الشعور بالشبع أثناء تناول الوجبات".