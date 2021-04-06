24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
وباء جديد "من نوع آخر" بعد كورونا.. مخاوف جدية
Lebanon 24
06-04-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيكون لمشكلات الصحة العقلية الناجمة عن فيروس كورونا تكلفة "ضخمة" وستستمر بعد الوصول إلى مرحلة المناعة، خاصة تلك الناجمة عن الأزمة الصحية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للوباء.
وتأتي هذه الاستنتاجات في إطار دراسة أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGLobal)، وهو مركز علمي يحظى بدعم مؤسسة 'لا كايكشا' الإسبانية، حيث تنادي بضرورة تخصيص المزيد من الموارد والتعامل مع خدمات الصحة العقلية على أنها أساسية.
أزمة عالمية غير مسبوقة
ويتوقع معدو الدراسة حدوث "أزمة عالمية غير مسبوقة'' فيما يتعلق بالصحة العقلية، ويتخوفون من تحولها إلى وباء آخر بعد كورونا.
وذكروا أنه قبل وباء كورونا المستجد، بلغت التكلفة الاقتصادية العالمية المرتبطة بمشاكل الصحة العقلية الشائعة تريليون دولار سنويا، ولم يكن 85% من المصابين باضطرابات نفسية يتلقون العلاج في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.
وأكد الخبراء أن "جائحة كورونا أثرت على صحة الناس، وكذلك على أهدافهم الشخصية وديناميكيتهم الأسرية ودورهم الوظيفي واستقرارهم الاقتصادي''.
وشددوا على أن التأثير على الصحة العقلية حدث "من خلال آليات متعددة في وقت واحد، الأمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة للتدخل والوقاية والاستعداد".
الانفصال عن الطبيعة
وقد تكون التغييرات العميقة في العادات اليومية، وفي طريقة التعامل والتفاعل، والخوف من العدوى، والمخاطر المرتبطة بـ "الانفصال عن الطبيعة" من بين أسباب مشكلات الصحة العقلية.
القلق والعنف الأسري
كما أن التغييرات التي طرأت على السلوكيات الأسرية، مع المزيد من حالات العنف المنزلي والعزلة والوحدة والحداد على الأقارب والأصدقاء المتوفين، وقلق العاملين في الأنشطة الاقتصادية الأساسية، مع "الإرهاق المهني وحتى الإجهاد اللاحق للصدمة'' من بين عوامل أخرى تخلق المزيد من القلق والاضطرابات.
وكذلك، فإن الضغط المتزايد على مقدمي الرعاية للمرضى، وقبل كل شيء "التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة" هي عناصر أخرى تسبب مشكلات الصحة العقلية. كما أن لها "تأثيرات عميقة" على الفئات المهمشة وعلى الحالة العقلية للأشخاص المعرضين لخطر الاقصاء.
وتشير الدراسة إلى أن الأطفال والمراهقين والشباب والنساء وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية سابقة، والمهاجرين واللاجئين والعاملين "في الخطوط الأمامية" لمكافحة المرض هم الأكثر تضرراً من الاضطرابات النفسية.
ومع هذه الأوضاع، التي يصعب تحديدها، يتوقع الباحثون تكاليف "ضخمة" ويحذرون من أن مشكلات الصحة العقلية لن تنتهي بالتطعيم على نطاق واسع لأن المشاكل الناجمة عن الصدمات والعواقب الاجتماعية والاقتصادية ستستمر.
ويوصون بإدراج خدمات الصحة العقلية على أنها "أساسية"، وتطبيق ابتكارات في المساعدة عن بعد والتدريب المتخصص والاعتماد على سياسات الحماية الاجتماعية.
وتخطى العالم 130 مليون حالة إصابة مؤكدة بالوباء، مقابل وفاة 2.86 مليون حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضرراً من الوباء، بتسجيلها أكثر من 30 مليون حالة إصابة ونحو 555 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل ثم الهند.
المصدر:
24
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تشعل "تيك توك".. مثيرة بالأزرق والبيج (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تشعل "تيك توك".. مثيرة بالأزرق والبيج (فيديو)
15:30 | 2021-04-06
06/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسمه مطروح كخيار بديل
Lebanon 24
اسمه مطروح كخيار بديل
09:15 | 2021-04-06
06/04/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير للمودعين: لن تحصلوا على دولار نقدا إذا
Lebanon 24
خبير للمودعين: لن تحصلوا على دولار نقدا إذا
08:00 | 2021-04-06
06/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنتان تهربان المازوت والبنزين الى سوريا... هذا مصيرهما
Lebanon 24
شاحنتان تهربان المازوت والبنزين الى سوريا... هذا مصيرهما
12:03 | 2021-04-06
06/04/2021 12:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
20:32 | 2021-04-06
06/04/2021 08:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2021-04-06
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الحمص يومياً..
18:00 | 2021-04-06
دراسة "تنسف" فرضية العلاقة بين كورونا وفصيلة الدم.. هذا ما توصلت إليه
17:20 | 2021-04-06
هل يحتاج المتعافون من كورونا إلى التطعيم أم لا؟
15:00 | 2021-04-06
عواقب غير متوقعة لتناول المشروبات المحلاة!
12:00 | 2021-04-06
حساسية الربيع.. تستهدف جسدك عبر هذه الأعضاء
09:00 | 2021-04-06
لهذه الأسباب "الخطيرة" لا تكثروا من هذه الأطعمة
فيديو
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
Lebanon 24
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
11:36 | 2021-04-05
07/04/2021 02:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-04-04
07/04/2021 02:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
10:27 | 2021-04-04
07/04/2021 02:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact