19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
19
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
ماذا تأكل قبل وبعد لقاح كورونا؟
Lebanon 24
07-04-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض جانبية متفاوتة بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، ويمكن لبعض الأطعمة أن تساعد على التخفيف من هذه الأعراض.
ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية للقاحات الشعور بالألم والاحمرار والتورم في موقع الحقن، بالإضافة إلى الحمى والصداع والتعب والغثيان والقشعريرة وآلام العضلات. هذه الأعراض هي في الواقع علامة جيدة على أن جسمك يبني المناعة ضد الفيروس، وعادة ما تمر في غضون أيام قليلة.
الأطعمة والمشروبات المفيدة للتعامل مع الآثار الجانبية للقاح، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأميركية:
شاي الزنجبيل للغثيان
يتمتع الزنجبيل بسمعة طيبة كعلاج تقليدي ممتاز وآمن للشكاوى المعدية المعوية. ومن السهل صنع شاي الزنجبيل، ويمكن تناوله قبل وبعد الحصول على اللقاح للتخفيف من بعض الأعراض.
رطب جسمك بالسوائل الصحية
من الماء إلى الشاي إلى المياه الفوارة المفضلة لديك، احرص على شرب الكثير من السوائل، حيث يمكن أن تؤدي الحمى التي قد يسببها اللقاح إلى الجفاف.
حمية البحر المتوسط
يركز نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في سمك السلمون. حاول أن تبدأ في تناول الطعام الصحي بشكل خاص قبل بضعة أسابيع من موعد الحصول على اللقاح. ومن المعروف أن حمية البحر الأبيض المتوسط لها تأثيرات مضادة للالتهابات، ولكن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع حتى يبدأ هذا التأثير.
ويركز هذا النظام الغذائي على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة وأحماض أوميغا 3 الصحية والدهون الأحادية غير المشبعة (مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون) والأسماك والدواجن والفاصوليا والبيض.
ووجدت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين تناولوا 5 حصص أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميًا لديهم استجابة مناعية أقوى للقاح المكورات الرئوية مقارنة بأقرانهم الذين تناولوا وجبتين أو أقل.
التقليل من السكريات
يحافظ اتباع نظام غذائي منخفض السكرات على استقرار نسبة السكر في الدم. وأظهرت الأبحاث التي تركز على مرض السكري أن مستويات الجلوكوز المنخفضة تساعد على محاربة الالتهابات. وبشكل عام، الأطعمة التي تحافظ على نسبة السكر في الدم عند مستويات صحية تشمل الخضروات الخضراء، والفاصولياء، والحبوب الكاملة، والخبز متعدد الحبوب، والفواكه مثل التوت والتفاح، وبالطبع البروتينات الصحية الخالية من الدهون والبيض والمكسرات.
تعزيز صحة الأمعاء
تختلف الاستجابة المناعية للقاحات من شخص لآخر، ويعتمد هذا على العمر - مع تقدمنا في السن، تتضاءل مناعتنا. وبعضها يعتمد على الاختلاف الفردي ونوعية اللقاح.
وقال الدكتور تود بورن، طبيب العلاج الطبيعي وأخصائي التغذية المعتمد في واشنطن، إن أحد الجوانب المهمة للاستجابة للقاح، والمناعة بشكل عام، هو وجود ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وأظهرت الدراسات العلمية أنه يزيد من الاستجابة المناعية للقاحات.
ويوصي الباحثون باتباع نظام غذائي غني بالألياف والأطعمة مخمرة، والبدء بتناولها قبل أسبوعين من اللقاح والاستمرار لمدة أسبوعين على الأقل بعد ذلك.
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. توقعات ماغي فرح للقسم الأول من شهر نيسان مهنياً
Lebanon 24
بالتفاصيل.. توقعات ماغي فرح للقسم الأول من شهر نيسان مهنياً
09:00 | 2021-04-07
07/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو "الدولار اللبناني" الجديد؟
Lebanon 24
ما هو "الدولار اللبناني" الجديد؟
15:30 | 2021-04-07
07/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المُتداولة في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المُتداولة في السوق الموازية
09:00 | 2021-04-07
07/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيتناوله الرئيس عون في خطابه الليلة؟
Lebanon 24
هذا ما سيتناوله الرئيس عون في خطابه الليلة؟
16:03 | 2021-04-07
07/04/2021 04:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سيئ حول "أسترازينيكا".. الأدوية الأوروبية تحسم الجدل حوله
Lebanon 24
خبر سيئ حول "أسترازينيكا".. الأدوية الأوروبية تحسم الجدل حوله
11:38 | 2021-04-07
07/04/2021 11:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
21:00 | 2021-04-07
لهذه الأسباب.. شرب لترين من الماء يومياً ضروري
15:00 | 2021-04-07
لمحبي الشاي.. هذا الخطر قاتل!
12:00 | 2021-04-07
دراسة تكشف: "كورونا" قد يقود إلى مشاكل عقلية وعصبية
11:38 | 2021-04-07
خبر سيئ حول "أسترازينيكا".. الأدوية الأوروبية تحسم الجدل حوله
10:00 | 2021-04-07
طبيب يحذر: الأسبرين يمكن أن يسبب نزيفا مميتا
09:00 | 2021-04-07
هذه المادة الغذائية تمنع نشوء الخلايا السرطانية.. اكثروا منها
فيديو
كشف بعض المعلومات عن هاتف "آيفون 13" المنتظر من "آبل"! (فيديو)
Lebanon 24
كشف بعض المعلومات عن هاتف "آيفون 13" المنتظر من "آبل"! (فيديو)
18:00 | 2021-04-07
07/04/2021 22:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد قتل حصان في مسلسل محمد رمضان يثير الاستياء.. ومطالبات بحذفه (فيديو)
Lebanon 24
مشهد قتل حصان في مسلسل محمد رمضان يثير الاستياء.. ومطالبات بحذفه (فيديو)
12:46 | 2021-04-07
07/04/2021 22:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلة مفاجئة.. هكذا يمكن تنظيف الميكروويف بـ7 دقائق (فيديو)
Lebanon 24
حيلة مفاجئة.. هكذا يمكن تنظيف الميكروويف بـ7 دقائق (فيديو)
12:00 | 2021-04-07
07/04/2021 22:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact