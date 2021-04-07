خبر سيئ حول "أسترازينيكا".. الأدوية الأوروبية تحسم الجدل حوله

أكد مسؤول في وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية وجود "صلة" بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم في مقابلة مع صحيفة "إل مساجيرو" الإيطالية نشرت أمس الثلاثاء.



وقال ماركو كافاليري، مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية: "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا، باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن لا يزال علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".

وتفرض بعض الدول قيودا على استخدام لقاح أسترازينيكا بينما استأنفت دول أخرى التطعيم مع استمرار التحقيقات في تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة وأحيانا شديدة.