صحة

للرجال فقط.. هكذا تعرف أنّك مصاب بالسرطان

Lebanon 24
08-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-810811-637534634501509322.jpg
Doc-P-810811-637534634501509322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن نقص عنصر الحديد في الجسم، قد يشير إلى إصابة المرء بالسرطان.

ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن نقص عنصر الحديد في الجسم لايظهر في مرحلة مبكرة، مع أنه من الأعراض الخطيرة.

ويقول موضحا: "بالنسبة للرجال، حتى نقص ضئيل في عنصر الحديد ، يكون علامة حمراء للطبيب، وعليه البحث عن التآكل، والتقرحات والسرطان".

ووفقا للطبيب، يجب على الرجال أن يقلقوا بسبب نقص عنصر الحديد، لأنه نادرا ما يسبب مضاعفات خطيرة لدى النساء.

ويشير الطبيب، إلى أن العلامات الأكثر وضوحا التي تشير إلى نقص عنصر الحديد، هي: الرغبة في قضم الجليد، والالتهابات المتكررة، وتشنجات الساق أثناء الصعود، وتقعر الأظافر، وصعوبة ابتلاع الطعام الصلب وعدم تحمل البرد و"اللسان المصقول" وتضخم الطحال.

وينصح الطبيب، تعويض نقص عنصر الحديد في الجسم، بتناول اللحوم الحمراء. ودحض الأسطورة القائلة بأن التفاح هو الأفضل في هذه الحالة.

واختتم حديثه ساخراً بالقول "يمكنك حتى قضم المسامير، ومع ذلك لن يحصل امتصاص الحديد في جسمك". 
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:00 | 2021-04-08
03:00 | 2021-04-08
23:00 | 2021-04-07
21:00 | 2021-04-07
18:00 | 2021-04-07
15:00 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website