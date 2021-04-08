صحة

لا تهملوا وجع الأسنان.. قد يكون من أعراض مرض خطير

Lebanon 24
08-04-2021 | 21:00
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أعلن الدكتور أوليغ يانوشيفيتش، كبير أطباء الأسنان في وزارة الصحة الروسية، أن ألم الأسنان قد يكون من أعراض مرض خطير.


ويشير الدكتور، في حديث تلفزيوني، إلى أن الألم في أسنان الفك العلوي، قد يكون مرتبطا بمرض سرطاني.

ويقول، "يظهر الورم أحيانا في الجيوب الأنفية، ويتطور بحيث يمكن أن يؤثر في الأسنان أيضا".

ويضيف، نتيجة لذلك، يمكن أن يشير الشعور بالألم في الأسنان، إلى التهاب الجيوب الأنفية.

ويقول، "يحصل هذا لأن الأسنان قريبة جدا من الجيوب الأنفية. وعند التهابها، تسبب شعورا مزعجا وألما في الأسنان".

ويضيف الأخصائي، يجب ألا تؤثر التغيرات في الطقس والضغط الجوي وكذلك التغيرات في درجات الحرارة  في أحاسيس الأسنان بأي شكل من الأشكال.
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