صحة

علامات شائعة لنقص فيتامين B12.. ما هي؟

Lebanon 24
16-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-813508-637541780402377298.jpg
Doc-P-813508-637541780402377298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يكون من الصعب للغاية اكتشاف أعراض نقص فيتامين B12، لأنها تميل إلى التطور على مدى فترة طويلة من الزمن وقد لا تدرك حتى أنك في خطر.

ويعد فيتامين B12 نوعا من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، والتي تعتبر ضرورية لوظيفة الجسم بشكل عام. وإذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي، فقد تبدأ في تطوير بعض الأعراض الملحوظة، بما في ذلك التهاب اللسان والتهيج.

ويستخدم الجسم B12 لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي.

ولكن الجسم لا يصنع بشكل طبيعي فيتامين B12، كما يفعل لفيتامين (د)، على سبيل المثال. لذلك من الضروري أن تحصل على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي اليومي.

وإذا كنت تعاني من نقص الفيتامين، فقد تبدأ ببطء في ملاحظة بعض الأعراض الرئيسية التي يجب ألا تتجاهلها.

وهناك 10 علامات شائعة تدل على وجود نقص واضح، ولكن نظرا لأنها تميل إلى التطور ببطء شديد، فقد لا تلاحظ وجودها.

أعراض نقص فيتامين B12:

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة الفم.

• وخز وإبر.

• تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.

• اضطراب الرؤية.

• التهيج.

• الكآبة.

• تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

• تدهور قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم (الخرف).

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشاكل التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تركت دون علاج".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2021-04-16
18:00 | 2021-04-16
15:20 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website