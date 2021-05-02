صحة

حيلة "بريئة" لتقليل كمية تناول الحلويات

Lebanon 24
02-05-2021 | 02:00
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أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أنه لا ينبغي على محبي الحلويات التخلي تماما عن تناولها. لأن هناك حلويات قد تكون مفيدة للجسم.

وأوضحت الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك" كيف يمكن تناول أطعمة تحتوي على كمية أقل من السكر، والحصول على أقصى درجات المتعة. مشيرة إلى أن الحلويات ذات مصدر طبيعي مثل المربيات وغيرها، تحتوي على ألياف غذائية تساعد على إبطاء امتصاص السكر.

وتقول، "تحتوي المنتجات الطبيعية على ألياف غذائية، وهذه تبطئ عملية امتصاص السكر، وبالتالي يقل إفراز الأنسولين، المسؤول عن تراكم الدهون".

 ولكنها في نفس الوقت تحذر من استخدام سكر الفركتوز بدلا من السكر الاعتيادي عند عمل المربى والحلويات الأخرى في المنزل، وكذلك من الإفراط في تناول الفواكه والثمار.

وتقول: "يجب عدم الإفراط بتناول الفواكه والثمار كوجبة خفيفة، لأنها تحتوي على سكر طبيعي".

وأوضحت الخبيرة، كيف يمكن تحديد وتقليل تناول الحلويات دون الشعور بالانزعاج.

وتقول: "يجب إبقاء قطعة الحلوى في الفم أطول فترة ممكنة، على سبيل المثال قطعة شوكولاتة، لكي تلامس هذه الحلوى مستقبلات التذوق فترة طويلة. لأن معدة الإنسان خالية من المستقبلات، لذلك كلما طالت مدة بقاء شيء ما في الفم، زاد تهييج المستقبلات، وبالتالي زيادة الشعور بالمتعة والسعادة ".

وتضيف، لقد أظهرت التجارب، أن الأشخاص الذين يتناولون بسرعة المواد المحتوية على السكر، يأكلون كمية كبيرة منها مقارنة بالذين يتناولونها ببطء. كما أن تناول كمية كبيرة من السوائل يخلق شعورا بأن الشخص تناول كمية كبيرة من الحلوى، مما تناوله في الواقع.

وتقول "عندما يشرب الشخص الماء بعد تناول قطعة شوكولاتة صغيرة، يشعر بأنه تناول كمية أكبر من الشوكولاتة".
المصدر: نوفوستي
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