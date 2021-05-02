صحة

7 عادات بسيطة لإبطاء الشيخوخة.. إتبعوها

Lebanon 24
02-05-2021 | 05:00
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كشف الطبيب البريطاني أندرو ستيل، الأخصائي في طول العمر وعالم أنظمة الأحياء عن أهم العادات الطبيعية التي يمكن لأي شخص اتباعها لإبطاء عملية الشيخوخة.

وقال ستيل إن "إطالة فترة الشباب تتطلب نشاطا بدنيا وتجنب المكملات الغذائية والحصول على قسط كاف من النوم واتباع نظام غذائي متنوع مع الكثير من الفواكه والخضروات، وأيضا من المهم جدا الحفاظ على صحة أسنانك وتجنب الأنظمة الغذائية غير المعتادة".

وأوصى الأخصائي بممارسة الجمباز الخفيف لمدة عشر دقائق على الأقل في اليوم.


كما لفت الى إن "المشي مناسب جدا كنشاط بدني يومي، ولا ينصح بإرهاق نفسك بالتمارين الرياضية لأنها تؤثر سلبا على متوسط العمر المتوقع لك".

إشارة الى أنه في السابق، حدد العلماء ثلاث مراحل لشيخوخة الإنسان، لكن وكما اتضح فيما بعد، لا يتقدم الشخص في العمر كل يوم، كما كان يعتقد سابقا، ولكن خلال مراحل معينة من العمر.

المصدر: سبوتنيك
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