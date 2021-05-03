لهذا السبب الخطير.. لا تتناول المعكرونة بعد 4 أيام على طبخها!

نعلم جميعا أننا بحاجة إلى التخلص من اللحم إذا تُرك على المائدة لفترة طويلة، لكن ماذا عن الأرز أو المعكرونة؟وهناك بكتيريا تسمى Bacillus cereus، يمكنها العيش براحة أينما أمكنها - التربة أو الطعام أو في القناة الهضمية.وقال أنوكريتي ماتور، الباحث في التكنولوجيا الحيوية في الجامعة الوطنية الأسترالية: "إن الموائل الطبيعية المعروفة لبكتيريا B. cereus واسعة النطاق، بما في ذلك التربة والحيوانات والحشرات والغبار والنباتات. وستتكاثر البكتيريا من خلال الاستفادة من العناصر الغذائية من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الأرز ومنتجات الألبان والتوابل والأطعمة المجففة والخضروات".وبعض سلالات هذه البكتيريا مفيدة للبروبيوتيك، لكن البعض الآخر يمكن أن يعطيك نوبة سيئة من التسمم الغذائي إذا أعطيت القدرة على النمو والتكاثر - كما هو الحال عند تخزين الطعام في ظروف خاطئة.وفي عام 2005، سُجّلت حالة في مجلة علم الأحياء الدقيقة السريرية، حيث أصيب خمسة أطفال من عائلة واحدة بالمرض من تناول سلطة معكرونة عمرها أربعة أيام.وأوضح الباحثون أن "بكتيريا B. cereus هي سبب معروف للأمراض التي تنقلها الأغذية، ولكن لا يتم الإبلاغ عن الإصابة بهذا الكائن الحي بشكل شائع بسبب أعراضه الخفيفة في العادة".وفي حين أن هذه الوفيات نادرة لحسن الحظ، فقد تم تسجيلها في الأدبيات أكثر من مرة.ويوجد لدى بكتيريا B. cereus عادة سيئة تتمثل في إفراز سموم خطيرة في الطعام. ويصعب حقا قتل بعض هذه السموم بالحرارة التي يوفرها الميكروويف العادي.وقال ماتور، متحدثا عن دراسة بحثية حول البكتيريا: "يتعرف جهاز المناعة لدينا على مادة سامة [الهيموليسين BL] تفرزها بكتيريا B. cereus، ما يؤدي إلى استجابة التهابية. وتظهر دراستنا البحثية أن السم يستهدف ويحدث ثقوبا في الخلية، ما يتسبب في موت الخلايا والالتهابات".وحدد الباحثون أيضا طريقتين يمكننا من خلالهما مساعدة الجسم على تحييد تأثير الهيموليسين BL، وبالتالي وقف مسيرة موت بكتيريا B. cereus. وتتضمن الطرق إما منع نشاط السم أو تقليل الالتهاب الناجم عنه.وعلى الرغم من أن نهجهم ما يزال في المراحل الأولى من البحث، يأمل الفريق أن تستخدم هذه التقنيات في البكتيريا الأخرى المنتجة للسموم، مثل الإشريكية القولونية.ولكن الأهم من ذلك - احتفظ بطعامك في الثلاجة ومارس نظافة المطبخ الجيدة. وعلاوة على ذلك، فإن تسخين الطعام المتبقي بشكل صحيح سيدمر معظم البكتيريا وسمومها.