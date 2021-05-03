صحة

إحذوا "زيت السمك"... الاكثار منه يزيد احتمال الإصابة بسكتة دماغية

Lebanon 24
03-05-2021 | 16:00
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كشفت دراسة جديدة عن مخاطر تسببها بعض المكملات الغذائية الشائعة والتي تتضمن نوعا من أنواع الأحماض الدهنية، مثل زيوت السمك، واسعة الانتشار والتداول، محذرة من نتائج قد تكون خطيرة جدا في حال الإكثار منها.


وأكدت الدراسة أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية أو مكملات زيت السمك قد تترافق مع زيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني في القلب.

ويعتبر الرجفان الأذيني اضطرابا شائعا جدا في القلب، ويعاني منه الكثيرون حول العالم، حيث يعاني الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب من احتمال "الإصابة بسكتة دماغية أقسى بخمس مرات"، بحسب النتائج المنشورة في مجلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC).

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور سالفاتور كاربوني، من جامعة "فرجينيا كومنولث" الأميركية: "حاليا، يُنصح باستخدام مكملات زيت السمك للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في البلازما لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية."


ونوه كاربوني في الدراسة إلى أنه "نظرا لارتفاع معدل انتشار الدهون الثلاثية لدى السكان، يتم منح هذه المكملات بلا وصفات طبية، بجرعات منخفضة".

وأكدت التجارب السريرية التي طبقت في البحث أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية، والمتواجدة في زيوت السمك، قد تترافق زيادة كميتها مع زيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذين.

وبالرغم من أن هذا الاضراب شائع، إلا أن الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب، يعانون من احتمال الإصابة بسكتة دماغية أكبر بخمس مرات، بحسب "hindustantimes".

وقسم العلماء الأشخاص المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين، الأولى قدموا لها مكملات أحماض "أوميغا 3" الدهنية، فيما قدموا للمجموعة الثانية جرعة وهمية.

ووجد الباحثون أن مكملات أحماض "أوميغا 3" الدهنية كانت مرتبطة بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بالرجفان الأذيني مقارنةً بالدواء الوهمي مع معدل زيادة يصل إلى 1.37%.

وقال الدكتور كاربوني: "تشير دراستنا إلى أن مكملات زيت السمك مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني لدى المرضى المعرضين لمخاطر مرتفعة من أمراض القلب والأوعية الدموية".

المصدر: سبوتنيك
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