صحة

يزيد من مخاطر الإصابة بكورونا... تحذير من الإفراط في تناول الملح!

Lebanon 24
03-05-2021 | 09:52
A-
A+
Doc-P-819129-637556577274844442.jpg
Doc-P-819129-637556577274844442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اكتشفت دراسة حديثة أن كمية الملح التي يتناولها الإنسان قد تجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الناجمة عن البكتيريا، وكذلك الفيروسات مثل "كورونا" المستجد.

وسعت الدراسة التي نُشرت حديثا في مجلة "Circulation" إلى تعميق الفهم الذي اكتسبه العلماء من دراسة سابقة أجريت في عام 2015، والتي اكتشف فيها فريق البحث أن الكميات المرتفعة من الصوديوم في الدم تؤثر على كيفية استعداد نوع معين من خلايا الدم البيضاء للتفاعل عندما يستشعر خلية غير صحية، ولكن في ختام تلك الدراسة، كما تقول الدكتورة سابرينا جيسبرغر، من معهد برلين لبيولوجيا الأنظمة الطبية، فإن العلماء "ما زالوا لا يعرفون ماذا يحدث في الخلايا".


أما في الدراسة الجديدة، فقد قام فريق سابرينا جيسبرغر بفحص "عملية التمثيل الغذائي للخلايا المناعية التي تعرضت لتركيزات عالية من الملح"، وفي هذه المرة تعلموا المزيد حول كيفية تأثير الملح على المناعة، وهو "أنه يعطل السلسلة التنفسية، مما يتسبب في إنتاج الخلايا لـ"أدينوسين ثلاثي الفوسفات" أقل وكذلك استهلاك كمية أقل من الأكسجين"، كما يقول البحث الجديد.

ويُعرّف "أدينوسين ثلاثي الفوسفات" في الدراسة، بأنه "الوقود الشامل الذي يمد جميع الخلايا بالطاقة"، مما يوفر الطاقة لقوة العضلات وتنظيم التمثيل الغذائي، وهذا يعني أنه إذا تسبب ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم في نقص الإمداد من أدينوسين ثلاثي الفوسفات، فإنه يؤثر على كيفية نضوج خلايا الدم البيضاء، وهي المسؤولة إلى حد كبير عن الاستجابة المناعية للجسم.


وردا على كمية الملح الآمنة التي يجب تناولها بمعدل يومي، كتبت الدراسة الجديدة: "يوصي خبراء التغذية بأن يقصر البالغون تناولهم اليومي من الملح إلى 5 أو 6 غرامات على الأكثر، وهذا يشمل الملح المخبأ في الأطعمة المصنعة".

المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-03
08:00 | 2021-05-03
05:00 | 2021-05-03
02:00 | 2021-05-03
23:00 | 2021-05-02
16:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website