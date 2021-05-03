يزيد من مخاطر الإصابة بكورونا... تحذير من الإفراط في تناول الملح!

اكتشفت دراسة حديثة أن كمية الملح التي يتناولها الإنسان قد تجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الناجمة عن البكتيريا، وكذلك الفيروسات مثل "كورونا" المستجد.
وسعت الدراسة التي نُشرت حديثا في مجلة "Circulation" إلى تعميق الفهم الذي اكتسبه العلماء من دراسة سابقة أجريت في عام 2015، والتي اكتشف فيها فريق البحث أن الكميات المرتفعة من الصوديوم في الدم تؤثر على كيفية استعداد نوع معين من خلايا الدم البيضاء للتفاعل عندما يستشعر خلية غير صحية، ولكن في ختام تلك الدراسة، كما تقول الدكتورة سابرينا جيسبرغر، من معهد برلين لبيولوجيا الأنظمة الطبية، فإن العلماء "ما زالوا لا يعرفون ماذا يحدث في الخلايا".
ويُعرّف "أدينوسين ثلاثي الفوسفات" في الدراسة، بأنه "الوقود الشامل الذي يمد جميع الخلايا بالطاقة"، مما يوفر الطاقة لقوة العضلات وتنظيم التمثيل الغذائي، وهذا يعني أنه إذا تسبب ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم في نقص الإمداد من أدينوسين ثلاثي الفوسفات، فإنه يؤثر على كيفية نضوج خلايا الدم البيضاء، وهي المسؤولة إلى حد كبير عن الاستجابة المناعية للجسم.