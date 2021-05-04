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صحة
خلال رمضان... كيف تحافظون على مناعة جسم قوية؟
Lebanon 24
04-05-2021
|
14:00
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قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح التي تساعد الصائم في الحفاظ على جهازه المناعي قويا حتى نهاية شهر رمضان.
ودعت اختصاصية التغذية، داليا حرب، إلى تناول النشويات المعقدة كالبقوليات والعدس والحبوب الكاملة والقمحة الكاملة، بجانب الأرز البني والشوفان، والكينوا، والبرغل، والذرة، وذلك لكونها غنية بالألياف.
كما نصحت خبيرة التغذية بتناول الفواكه والخضار، وذلك لكونها غنية بالفيتامينات، بحسب صحيفة "النهار".
وأوضحت داليا حرب أن أهم هذه الفيتامينات هي "ب" و"سي" و"هـ" و"د" و"أ"، حيث تشتمل على مضادات الأكسدة وتقي من الالتهاب.
اختصاصية التغذية دعت أيضا إلى تناول الحليب ومشتقاته واللحوم كلحمة الهبرة والدجاج دون الجلد والسمك بجميع أنواعه.
ونصحت خبيرة التغذية بعدم غلي الخضروات أثناء عملية الطهي لفترة طويلة حتى لا تفقد عناصرها الغذائية المفيدة.
وأكدت داليا حرب على أهمية تناول النباتات العشبية كالكركم والزنجبيل، موضحة أن هذه النباتات تشتمل على مضادات الأكسدة والالتهاب.
المصدر: سبوتنيك
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