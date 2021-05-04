صحة

خلال رمضان... كيف تحافظون على مناعة جسم قوية؟

Lebanon 24
04-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-819481-637557460054465155.jpg
Doc-P-819481-637557460054465155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح التي تساعد الصائم في الحفاظ على جهازه المناعي قويا حتى نهاية شهر رمضان.

ودعت اختصاصية التغذية، داليا حرب، إلى تناول النشويات المعقدة كالبقوليات والعدس والحبوب الكاملة والقمحة الكاملة، بجانب الأرز البني والشوفان، والكينوا، والبرغل، والذرة، وذلك لكونها غنية  بالألياف.

 كما نصحت خبيرة التغذية بتناول الفواكه والخضار، وذلك لكونها غنية بالفيتامينات، بحسب صحيفة "النهار".

وأوضحت داليا حرب أن أهم هذه الفيتامينات هي "ب" و"سي" و"هـ" و"د" و"أ"، حيث تشتمل على مضادات الأكسدة وتقي من الالتهاب.

اختصاصية التغذية دعت أيضا إلى تناول الحليب ومشتقاته واللحوم كلحمة الهبرة والدجاج دون الجلد والسمك بجميع أنواعه.

ونصحت خبيرة التغذية بعدم غلي الخضروات أثناء عملية الطهي لفترة طويلة حتى لا تفقد عناصرها الغذائية المفيدة.

وأكدت داليا حرب على أهمية تناول النباتات العشبية كالكركم والزنجبيل، موضحة أن هذه النباتات تشتمل على مضادات الأكسدة والالتهاب.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-04
08:00 | 2021-05-04
06:21 | 2021-05-04
05:00 | 2021-05-04
04:21 | 2021-05-04
02:00 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website